DeSantis firma nueva de ejecución de reo condenado por robo, violación y asesinato: Van 17

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis firmó este martes una nueva orden de ejecución contra Richard Barry Randolph, de 63 años, condenado por la violación y asesinato en 1988 de Minnie Ruth McCollum, su exjefa, quien trabajaba en una tienda de conveniencia en Palatka, el este de Gainesville, en Florida central.

La ejecución, programada para el 20 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida, elevaría a 17 el número de ejecuciones realizadas o programadas en 2025, la cifra más alta en un solo año desde que se restableció la pena de muerte en el estado en 1976.

Un crimen atroz en Florida

Randolph fue declarado culpable en 1988 de asesinato, robo a mano armada, agresión sexual y hurto mayor, y sentenciado a muerte en 1989. Según los documentos judiciales, el acusado, exempleado de la tienda, fue sorprendido por McCollum mientras intentaba robar dinero o boletos de lotería. En ese momento, la atacó con extrema violencia.

De acuerdo con la orden de sentencia dictada en 1989 por el entonces juez del circuito Robert Perry, Randolph golpeó, pateó, estranguló y apuñaló a la víctima en repetidas ocasiones. “El acusado volvió hacia la víctima en cuatro o cinco ocasiones mientras intentaba asesinarla. Sus declaraciones reflejan que ella era mucho más fuerte de lo que pensaba y que tuvo que repetir las golpizas y estrangulamientos”, escribió el juez Perry.

Testigos lo vieron y confesó

Tres mujeres que se encontraban cerca del lugar vieron a Randolph salir del establecimiento y alertaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam al notar el interior del local en desorden. Cuando los agentes llegaron, McCollum aún estaba con vida, pero falleció seis días después en el hospital a causa de graves lesiones cerebrales.

Randolph fue arrestado poco después en un supermercado de Jacksonville mientras intentaba cobrar boletos de lotería robados y pedir dinero. Los investigadores informaron que el acusado confesó el crimen y llevó a las autoridades hasta la ropa ensangrentada que había desechado tras la agresión.

Récord de ejecuciones bajo DeSantis

El caso de Randolph se suma a una lista sin precedentes de ejecuciones bajo la administración de DeSantis. Con su firma más reciente, Florida alcanza 17 ejecuciones en 2025, superando ampliamente el récord estatal anterior de ocho ejecuciones en 2014.

La más reciente fue la de Samuel Lee Smithers, ejecutado el pasado 14 de octubre por el asesinato de dos mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en un estanque rural. Antes de él, el gobernador había firmado la ejecución de Norman Mearle Grim Jr., prevista para el 28 de octubre, y la de Bryan Fredrick Jennings, programada para el 13 de noviembre.

DeSantis, quien ha defendido públicamente la aplicación estricta de la pena capital, ha firmado más órdenes de ejecución en 2025 que cualquier otro gobernador del país, consolidando una postura de “tolerancia cero” frente a los crímenes más graves.

Apelaciones pendientes

Los abogados de Randolph planean presentar recursos ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos, en un intento por suspender la ejecución o conmutar la sentencia. Sin embargo, las probabilidades de éxito son limitadas dado el historial de confirmación de las condenas bajo la actual administración.

Contexto nacional

Hasta la fecha, 39 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos durante 2025, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Además de Smithers, entre los reos ejecutados este año en Florida se encuentran:

Victor Jones (30 de septiembre)

David Pittman (17 de septiembre)

Curtis Windom (28 de agosto)

Kayle Bates (19 de agosto)

Edward Zakrzewski (31 de julio)

Michael Bell (15 de julio)

Thomas Gudinas (24 de junio)

Anthony Wainwright (10 de junio)

Glen Rogers (15 de mayo)

Jeffrey Hutchinson (1 de mayo)

Michael Tanzi (8 de abril)

Edward James (20 de marzo)

James Ford (13 de febrero)

Si se cumple la ejecución de Richard Barry Randolph el 20 de noviembre, Florida cerrará el año con un número histórico de condenas capitales ejecutadas, reafirmando la política de mano dura del gobernador Ron DeSantis en materia penal y su firme respaldo a la pena de muerte en casos de extrema violencia.

