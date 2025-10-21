jueves 23  de  octubre 2025
NEGOCIACIONES

Trump espera un acuerdo con China, pero deja en suspenso reunión con Jinping

De acuerdo con cada situación, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump mueve sus fichas estratégicas para lograr objetivos cruciales

El Secretario de Estado Marco Rubio habla con el presidente Donald Trump durante una mesa redonda en la Casa Blanca el 8 de octubre de 2025 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que esperaba cerrar un "buen" acuerdo comercial con su par chino, Xi Jinping, en una cumbre regional la próxima semana, aunque advirtió que el encuentro entre ambos podría ser cancelado.

Trump, de acuerdo con los acontecimientos, baraja en las últimas dos semanas un encuentro con Jinping en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur desde que anunció por primera vez el encuentro.

"Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto", dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero luego agregó: "Tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga 'no quiero reunirme. Es demasiado desagradable'".

Trump anunció por primera vez el 19 de septiembre que se reuniría con Jinping en Corea del Sur, lo que significaría el primer encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso del líder republicano a la Casa Blanca, y que tenía previsto viajar a China a principios del próximo año. Pero la situación cambia por semanas cuando se trata de la puja entre los dos países más poderosos del planeta.

La hostilidad del régimen comunista de China

Las reacciones de hostilidad de China han puesto en entredicho varias veces un encuentro con Trump, que no se deja en ningún momento presionar por el jefe del régimen comunista chino.

El 10 de octubre, Trump amenazó con cancelar ese encuentro con Xi y aumentar los aranceles de las importaciones chinas después de que Pekín impusiera restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y tarifas a los barcos estadounidenses, entre otras medidas.

El presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura de acuerdo con cada momento que lo exija. El lunes anunció que se reunirán y que su viaje a China "a principios del próximo año" estaba "más o menos fijado".

Jinping no es el único líder con el que el Trump ha mostrado sus estrategias de negociación.

El pasado jueves dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest en dos semanas para discutir la guerra en Ucrania.

Pero la Casa Blanca dijo el martes que no hay planes para un encuentro "en un futuro inmediato".

El presidente Trump ha demostrado una vez más sus grandes habilidades estratégicas para lograr objetivos cruciales, de ahí que su gobierno trabaje con gran intensidad y cambios inminentes de último momento, lo que deja a adversarios, competidores y enemigos sin poder de análisis o previsiones de las acciones de Washington.

FUENTE: Con información de AFP.

