Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional contará con una presencia de lujo en sus montículos en la recién iniciada temporada 2025-2026. Se trata del cerrador dominicano Emmanuel Clase , quien habría llegado a un acuerdo para reforzar a los Tiburones de La Guaira del circuito invernal, luego de que se reportara que el derecho sería suspendido de por vida por parte de las Grandes Ligas por "evidencia irrefutable" en un caso de apuestas.

Clase, quien fue colocado en licencia administrativa a mediados del presente año mientras MLB desarrollaba su investigación al respecto, se ha establecido en los últimos años como uno de los mejores taponeros en el béisbol, gracias a su excelso desempeño con los Guardianes de Cleveland .

Según un informe de El Extrabase, el nativo de Río San Juan habría pactado con los Tiburones, campeones de la LVBP hace un par de temporadas, cuando también conquistaron la Serie del Caribe en el LoanDepot Park de Miami. La escuadra, a la que pertenecen figuras de gran renombre en el máximo escenario, como Ronald Acuña Jr. y su primo Maikel García, ya se ha visto involucrada en grandes contrataciones en el pasado.

El cubano Yasiel Puig se uniformó con la organización durante un par de contiendas, aunque para la 2025-2026 vestirá el uniforme de los Navegantes del Magallanes, otra de las divisas de gran tradición en el país sudamericano. Los litoralenses también llegaron a estar vinculados al exganador del premio Cy Young, Trevor Bauer, hace algún tiempo, aunque su contratación no llegó a concretarse.

Clase disputó en 2025 su sexta temporada en el "Big Show", todas defendiendo los colores de Cleveland. El tres veces All-Star trabajó en 48 compromisos en la pasada ronda regular y registró una efectividad de 3.23, con 24 rescates.

Antecedentes en la liga

La LVBP ya abrió sus puertas en el pasado reciente a un jugador que fue suspendido de por vida en la MLB por un tema relacionado a las apuestas deportivas. Tucupita Marcano, exjugador de los Padres de San Diego y los Piratas de Pittsburgh, forma parte de la plantilla del Magallanes.

El conjunto eléctrico, dirigido por el exligamayorista Eduardo Pérez, también cuenta en su roster con el lanzador Felipe Rivero, quien tampoco volvió a lanzar en la MLB luego de que fuera condenado por la justicia norteamericana por abuso sexual de una menor.