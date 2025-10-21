jueves 23  de  octubre 2025
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Emmanuel Clase, uno de los mejores cerradores de los últimos tiempos en la MLB, habría llegado a un acuerdo con los Tiburones de La Guaira en la LVBP

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Nick Cammett / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional contará con una presencia de lujo en sus montículos en la recién iniciada temporada 2025-2026. Se trata del cerrador dominicano Emmanuel Clase, quien habría llegado a un acuerdo para reforzar a los Tiburones de La Guaira del circuito invernal, luego de que se reportara que el derecho sería suspendido de por vida por parte de las Grandes Ligas por "evidencia irrefutable" en un caso de apuestas.

Clase, quien fue colocado en licencia administrativa a mediados del presente año mientras MLB desarrollaba su investigación al respecto, se ha establecido en los últimos años como uno de los mejores taponeros en el béisbol, gracias a su excelso desempeño con los Guardianes de Cleveland.

Lee además
Freddy Fermín #54 de los Padres de San Diego conecta un sencillo productor de oro durante la undécima entrada de un juego, mientras William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee observa en el Petco Park el 22 de septiembre de 2025 en San Diego, California. Los Padres de San Diego derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-4 para avanzar a los playoffs de la MLB. 
Béisbol

MLB implementará el sistema de desafíos ABS para bolas y strikes en 2026
El jugador de los Guardianes de Cleveland, David Fry, recibe un pelotazo en el rostro mientras intentaba tocar la bola en un encuentro, el 23 de septiembre de 2025.
BÉISBOL

Jugador de los Guardianes en la MLB sufre varias fracturas tras pelotazo en el rostro

Según un informe de El Extrabase, el nativo de Río San Juan habría pactado con los Tiburones, campeones de la LVBP hace un par de temporadas, cuando también conquistaron la Serie del Caribe en el LoanDepot Park de Miami. La escuadra, a la que pertenecen figuras de gran renombre en el máximo escenario, como Ronald Acuña Jr. y su primo Maikel García, ya se ha visto involucrada en grandes contrataciones en el pasado.

Embed

El cubano Yasiel Puig se uniformó con la organización durante un par de contiendas, aunque para la 2025-2026 vestirá el uniforme de los Navegantes del Magallanes, otra de las divisas de gran tradición en el país sudamericano. Los litoralenses también llegaron a estar vinculados al exganador del premio Cy Young, Trevor Bauer, hace algún tiempo, aunque su contratación no llegó a concretarse.

Clase disputó en 2025 su sexta temporada en el "Big Show", todas defendiendo los colores de Cleveland. El tres veces All-Star trabajó en 48 compromisos en la pasada ronda regular y registró una efectividad de 3.23, con 24 rescates.

Antecedentes en la liga

La LVBP ya abrió sus puertas en el pasado reciente a un jugador que fue suspendido de por vida en la MLB por un tema relacionado a las apuestas deportivas. Tucupita Marcano, exjugador de los Padres de San Diego y los Piratas de Pittsburgh, forma parte de la plantilla del Magallanes.

El conjunto eléctrico, dirigido por el exligamayorista Eduardo Pérez, también cuenta en su roster con el lanzador Felipe Rivero, quien tampoco volvió a lanzar en la MLB luego de que fuera condenado por la justicia norteamericana por abuso sexual de una menor.

Temas
Te puede interesar

Cal Raleigh llega a 60 jonrones y hace historia: ¿el verdadero MVP de la MLB 2025?

Tres jugadores de los Marlins y 17 latinos son nominados al Guante de Oro en la MLB

Azulejos de Toronto rompen 32 años de espera y regresan a la Serie Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"