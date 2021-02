Exalcalde Maroño planea regreso a la política en Sweetwater

“Cualquier persona que va a ir en mi contra no está de acuerdo con mi legislación, y vale decir que yo presenté una propuesta para eliminar las cámaras luz rojas y presenté una legislación para establecer límites de término tanto para el alcalde como para los comisionados a tres términos alcalde y comisionados”, dijo Villanueva a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Maroño fue condenado a 40 meses de prisión en 2014 tras admitir su culpabilidad en un caso de fraude y quedó en libertad condicional por dos años en 2016.

DIARIO LAS AMÉRICAS ha intentado comunicarse con Maroño, pero no ha sido posible. Asimismo, este diario ha tratado de comunicarse con el alcalde Orlando López, pero no ha respondido nuestras llamadas. Su asistente Robert Herrada dijo que no tiene información al respecto.

“En 2007 Manny Maroño ganó la alcaldía por solo un 1% ciento de los votos (votantes que asistieron a votar). Algunos dicen que eran 50 votos de diferencia, otros que eran cuatro y hay quienes creen que hubo fraude en esas elecciones”, afirmó Villanueva.