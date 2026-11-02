Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

MIAMI.- A un día de las elecciones generales del 3 de noviembre, 541,605 de los 1,313,268 votantes activos de Miami-Dade ejercieron el sufragio, lo que constituye el 41.24% de los votantes registrados, según los datos de la Oficina de la Supervisora de Elecciones, Alina García, actualizado este lunes 2 de noviembre a las 10 a.m., donde muestra una participación anticipada considerable antes de una jornada de medio término que definirá contiendas locales, estatales y federales.

Del total de quienes votaron, 354,258 lo hicieron de forma anticipada y 187,347 enviaron su boleta por correo. El tablero aún no registraba votos del día de las elecciones, que se celebran este martes de 7 a.m. a 7 p.m.

En la boleta figuran, entre otros asuntos, las contiendas por la gobernación de Florida, la fiscalía general y el comisionado de Agricultura, además de enmiendas a la Constitución estatal y referéndums municipales. A nivel federal, los resultados contribuirán a definir la nueva correlación de fuerzas en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Demócratas superan a republicanos en el voto anticipado

Hasta el corte de este lunes, habían votado 204,139 demócratas, frente a 190,090 republicanos. También participaron 136,582 electores sin afiliación partidista y 10,792 registrados en otras agrupaciones políticas.

La ventaja demócrata entre quienes ya votaron no permite anticipar el resultado final de las elecciones de medio término. Todavía falta la jornada del martes, y el número de votantes registrados por partido es distinto al de quienes han participado hasta ahora.

Según las estadísticas de registro de Miami-Dade, actualizadas el 1 de octubre, el condado había registrado 414,966 votantes demócratas, 460,522 republicanos y 395,235 sin afiliación partidista.

Estos números permiten anticipar que los electores independientes y los afiliados a partidos menores pueden influir en el margen de las contiendas, aunque el peso de cada grupo dependerá de quiénes acudan a votar y de cómo se distribuyan sus preferencias. El voto anticipado, por sí solo, no indica qué candidato o partido terminará imponiéndose.

Cómo votó cada partido: correo y centros de votación

Entre los demócratas, 80,125 enviaron su boleta por correo y 124,014 votaron en persona durante la votación anticipada. Entre los republicanos, 55,905 optaron por el correo y 134,185 acudieron a las urnas antes del día electoral.

De los votantes sin afiliación partidista, 47,781 devolvieron su boleta por correo y 88,801 votaron en persona de manera temprana. En el grupo de otros partidos, 3,534 votaron por correo y 7,258 de forma anticipada.

El desglose muestra que, hasta el lunes, el voto en persona durante el período anticipado superaba al voto por correo en todos los grupos. La decisión final, sin embargo, se conocerá después de que concluya la votación del martes y se cuenten los sufragios.

Costo de vida e inmigración, en el debate electoral

Las elecciones de medio término suelen funcionar como una evaluación de la gestión de quienes ocupan el poder, aunque cada contienda responde también a factores locales y a las preferencias de los votantes. En esta elección, el costo de la vida, el precio de la gasolina, los impuestos y las políticas migratorias forman parte de la conversación política.

Esos asuntos no determinan automáticamente el sentido del voto. Los resultados dependerán de la participación del martes y de cómo los electores valoren las candidaturas y las propuestas incluidas en sus respectivas boletas.

Dónde entregar una boleta por correo en Miami-Dade

Quienes todavía tengan una boleta de voto por correo pueden entregarla hasta las 7 p.m. del martes en una de estas dos oficinas:

Sede de la Oficina de Elecciones: 2700 NW 87th Avenue, Doral, FL 33172.

2700 NW 87th Avenue, Doral, FL 33172. Sucursal del Stephen P. Clark Center: 111 NW 1st Street, vestíbulo, Miami, FL 33128.

La boleta no puede dejarse en un centro de votación el día de las elecciones. Si el votante decide acudir a su precinto asignado, puede entregar allí su boleta de voto por correo para que la junta electoral la cancele. Si no la lleva, podrá votar en persona cuando la junta confirme que la boleta no ha sido recibida; si no puede verificarlo, podrá emitir una boleta provisional. Las boletas enviadas por correo deben llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7 p.m. del día de la elección; no basta con que tengan matasellos de esa fecha.

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