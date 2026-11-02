Baja gasolina en Florida a $3.85

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina regular en Florida bajó durante el fin de semana de Halloween y el cambio al horario estándar, y se situó este lunes 2 de noviembre en $3.85 por galón, casi 24 centavos menos que una semana antes, según AAA, una tendencia influída por la bajada de la demanda de combustible.

Este lunes, en Miami, el promedio de la gasolina fue de $3.95, unos 14 centavos por debajo del precio de la semana anterior. La gasolina de grado medio también bajó, se vende en Miami a $4.37 por galón, mientras que la premium promedia $4.64.

COMBUSTIBLE AL ALZA Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

Áreas metropolitanas con la gasolina más cara y más barata

En este contexto, West Palm Beach-Boca Ratón registra el precio más alto entre las áreas metropolitanas de Florida, con $4.02 por galón. Le siguen Gainesville, con $4.00 y Miami.

Por su parte, los precios más bajos se encuentran en las estaciones de servicio de Pensacola, donde el galón se vende a $3.64; en Panama City, a $3.65, y Crestview-Fort Walton Beach, se dispensa a $3.68.

Precio nacional de la gasolina y demanda

El promedio nacional se ubicó el lunes en $4.17 por galón, unos 12 centavos menos que la semana anterior y cerca de 24 centavos por debajo del precio de un mes atrás, de acuerdo con los datos de AAA.

La disminución coincide con una caída de la demanda. Los datos más recientes de la Administración de Información Energética (EIA), correspondientes a la semana que terminó el 23 de octubre, indican que el consumo de gasolina bajó de 8.98 millones a 8.36 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, las existencias nacionales aumentaron de 205.3 millones a 209.2 millones de barriles, mientras que la producción disminuyó de 9.75 millones a 9.24 millones de barriles diarios.

Petróleo y expectativas de un posible acuerdo entre EEUU e Irán

Los mercados petroleros registraron un descenso ante el optimismo por la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Al momento de redactar esta nota, el crudo Brent se cotizaba a $109.82 por barril y el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, a $100.70.

La caída refleja expectativas de avances diplomáticos, pero las conversaciones no equivalen a un acuerdo cerrado. Por ello, la evolución del conflicto y de las negociaciones puede seguir influyendo en el precio del crudo y, posteriormente, en el costo de la gasolina.

Consejos de AAA para ahorrar combustible

AAA recomienda adoptar hábitos de conducción que reduzcan el consumo. Entre sus sugerencias figuran conducir dentro del límite de velocidad, evitar acelerones y arranques bruscos, y apagar el motor si el vehículo estará detenido por más de 60 segundos.

También aconseja anticiparse a los semáforos, levantar el pie del acelerador antes de llegar a una señal de alto y acelerar de manera gradual. El control de velocidad puede ayudar a mantener un ritmo constante en carretera, aunque no debe usarse en vías resbaladizas.

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FUENTE: AAA