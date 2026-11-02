¿Por qué desplegaron misiles y equipos antidrones en la residencia de Trump en Florida?

Equipos de defensa antiaérea apostados en Mar-a-Largo, lugar de residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach.

MIAMI. — La protección del presidente Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago incorporó nuevos equipos militares de defensa antiaérea y tecnología contra drones, un refuerzo solicitado por el Servicio Secreto que añade vigilancia y capacidad de respuesta frente a posibles incursiones en el espacio aéreo de Palm Beach, al norte de Miami.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD, y el Comando Norte de Estados Unidos, USNORTHCOM, confirmaron el despliegue de recursos terrestres en la propiedad y sus alrededores. Las autoridades no han precisado cuánto tiempo permanecerán ni si su instalación responde a información sobre una amenaza concreta.

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Las imágenes difundidas por medios locales y las redes sociales muestran vehículos militares junto a la residencia presidencial y en el aeropuerto de Palm Beach. Su presencia complementa las restricciones de vuelo, las patrullas y las interceptaciones de aeronaves que forman parte del dispositivo de protección del mandatario.

Una nueva capa de protección

Palm Beach Daily News y WFLX documentaron unidades identificadas como Avenger, equipos móviles de defensa antiaérea de corto alcance, instaladas en una plataforma flotante próxima a Mar-a-Lago. Otros reportes muestran recursos similares en el aeropuerto utilizado durante las visitas presidenciales.

Estos vehículos incorporan lanzadores de misiles Stinger y están diseñados para responder a amenazas aéreas a baja altura. La presencia de equipos terrestres permite complementar la cobertura de los aviones militares encargados de vigilar el espacio aéreo restringido.

En declaraciones recogidas por medios locales, el Servicio Secreto indicó que opera en un entorno de amenazas elevadas y adapta sus procedimientos mediante nuevas herramientas y tecnologías. También confirmó que los comandos militares proporcionan capacidades contra aeronaves no tripuladas en apoyo de las operaciones de seguridad.

La coordinación anunciada involucra al Servicio Secreto, NORAD y USNORTHCOM. Aunque los vehículos observados corresponden a una plataforma utilizada por el Ejército estadounidense, las comunicaciones públicas no identifican la unidad responsable de operarlos ni detallan todas las funciones de los equipos presentes.

ÚLTIMA HORA: Despliegan en Mar-a-Lago sistemas de defensa aérea militar del ejército de los Estados Unidos. https://t.co/3uAE3YGoDr — Javi (@JaviXCubaLibre) November 1, 2026

Sin detalles sobre una amenaza concreta

Los organismos federales han evitado divulgar tácticas, técnicas y procedimientos por consideraciones de seguridad. Hasta ahora, tampoco han anunciado públicamente la detección de un ataque inminente contra la residencia presidencial.

Especialistas consultados han planteado posibles relaciones con el contexto internacional, las elecciones de medio término y próximos encuentros diplomáticos. Sin embargo, esas interpretaciones no constituyen una explicación oficial ni permiten atribuir las medidas a un país, organización o incidente determinado.

La cobertura local también ha mostrado otros dispositivos de vigilancia en las inmediaciones, con paneles y sensores cuya función específica no ha sido confirmada. CBS12 señaló que no estaba claro si esos equipos formaban parte del despliegue militar contra drones anunciado por las autoridades.

El refuerzo amplía un dispositivo que ya combina recursos policiales, controles de acceso y protección del espacio aéreo.

La duración de las medidas y la información de inteligencia que pudo sustentarlas permanecen reservadas, mientras el Servicio Secreto mantiene la responsabilidad de coordinar la seguridad presidencial.