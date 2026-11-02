lunes 2  de  noviembre 2026
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Expresidente Mahuad cuestiona los límites de los derechos humanos frente al bien común

El exmandatario ecuatoriano advierte sobre los desafíos que enfrentan las democracias liberales y propone revisar los principios que deben orientar las decisiones políticas

Expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.

Expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.

DANIEL CASTROPÉ / DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— ¿Pueden algunos derechos humanos ser postergados en beneficio del bien común? Esta es una de las interrogantes planteadas por el expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, quien participará en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, previsto para el 9 y 10 de noviembre en Miami, donde exmandatarios iberoamericanos debatirán sobre los desafíos de la democracia en tiempos de profundas transformaciones políticas y tecnológicas.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Mahuad sostuvo que una democracia liberal madura debe sustentarse en tres pilares fundamentales: elecciones libres, un Estado de derecho que respete las leyes y proteja los derechos humanos, y resultados positivos para las mayorías ciudadanas.

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Sin embargo, el exgobernante ecuatoriano, quien dirigió su país entre 1998 y 2000, considera que los cambios que experimenta el mundo obligan a examinar con mayor profundidad los principios sobre los cuales descansan las sociedades democráticas.

“Momentos de cambios de época como los actuales retan a los valores que defendemos y a los principios que practicamos”, afirmó.

Mahuad introdujo entonces una serie de interrogantes que, a su juicio, deberían formar parte de las deliberaciones: “¿Son todos los derechos humanos de igual valor e importancia o hay una jerarquización de los mismos? ¿Con qué criterios priorizarlos? ¿Cuáles son intocables? ¿Pueden algunos ser postergados o afectados en beneficio del bien común?”.

Sus planteamientos abren una discusión sobre los límites de la acción gubernamental, las prioridades del Estado y las posibles tensiones entre las libertades individuales y las decisiones orientadas al bienestar colectivo.

Debate sobre democracia y libertad

“En IDEA intercambiaremos criterios para mantener el rumbo correcto y estrategias para navegar con éxito en estas agitadas aguas”, remarcó Mahuad, quien integrará el panel dedicado a la libertad, el Estado de derecho y la estabilidad en las Américas.

El encuentro tendrá como escenario principal el Miami Dade College, donde el 10 de noviembre se desarrollarán dos paneles acerca del futuro de las democracias liberales, la inteligencia artificial, la libertad de expresión y el creciente poder de las plataformas digitales.

Entre los participantes confirmados figuran José María Aznar, de España; Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Álvaro Uribe, de Colombia; Hipólito Mejía, de República Dominicana; Federico Franco, de Paraguay, y los bolivianos Jeanine Áñez y Jorge “Tuto” Quiroga.

Expectativas de cambios en la región

Precisamente, Quiroga también se pronunció ante DIARIO LAS AMÉRICAS sobre las perspectivas políticas latinoamericanas y anticipó un 2027 que considera determinante.

“Venezuela será otra vez tierra de gracia, Cuba y Nicaragua serán libres”, aseguró el expresidente boliviano, quien expresó su esperanza de transformaciones democráticas en esos países.

Como antesala de las deliberaciones públicas, el Grupo IDEA celebrará el 9 de noviembre una sesión privada dedicada a la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El programa también contempla la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 a la líder venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz en 2025.

Fundado en 2015, el Grupo IDEA reúne a exjefes de Estado y de Gobierno comprometidos con la promoción de los valores democráticos, el respeto a las instituciones y la defensa de las libertades fundamentales.

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