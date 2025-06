Fiscal de Florida rechaza intento de posponer elecciones en Miami, DeSantis también en contra

MIAMI. - El fiscal general de Florida, James Uthmeier, sostuvo que el ayuntamiento de la Ciudad de Miami no puede aplazar las elecciones municipales previstas para noviembre, como lo contempla un proyecto legislativo en curso, sin la aprobación expresa de los votantes. El concepto del fiscal recibió el apoyo del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Si la Ciudad de Miami va a modificar su carta constitutiva, ya sea para cambiar la fecha de las elecciones municipales o para cambiar los mandatos de los funcionarios electos, entonces el cambio sólo podrá proceder mediante el voto del elector”, subrayó el fiscal.

Esta declaración surgió en respuesta a una consulta formal del comisionado municipal Miguel Ángel Gabela, quien solicitó clarificación sobre si la Comisión de la Ciudad puede posponer las elecciones hasta 2026 mediante una ordenanza, evitando así la necesidad de obtener aprobación directa de los votantes.

División

La controvertida propuesta, impulsada por el comisionado Damián Pardo, busca trasladar las elecciones locales de Miami de años impares a años pares para alinearlas con las elecciones presidenciales y de medio término.

El objetivo declarado es aumentar la participación electoral, que históricamente ha sido baja durante los ciclos de votación en años impares, con participaciones que oscilan entre 10-15% comparado con el 65-70% en elecciones generales.

Sin embargo, esta modificación tendría una consecuencia política significativa: extendería los términos de funcionarios electos actuales que están programados para terminar en 2025, incluyendo al alcalde Francis Suárez y al comisionado Joe Carollo.

Respaldo y oposición

Entretanto, el gobernador DeSantis expresó su apoyo a la posición del fiscal general Uthmeier a través de una publicación en la plataforma X.

“Es cierto que los políticos de la ciudad de Miami no tienen la autoridad para cancelar las elecciones de este año y extender sus mandatos en el cargo sin la aprobación de los votantes”, escribió el gobernador.

Por su parte, el comisionado Damián Pardo, principal impulsor de la iniciativa, emitió una comunicación oficial desafiando la interpretación del fiscal general.

En su respuesta, Pardo argumentó que “múltiples municipalidades en Florida ya han hecho la transición a elecciones de años pares a través de ordenanzas sin requerir referendos de votantes”.

Además, señaló que la opinión del fiscal general “no es un precedente obligatorio en el Estado de Florida y se considera persuasiva”.

Voces de candidatos

La controversia ha generado reacciones inmediatas entre candidatos para la posición de alcalde, que ya están haciendo campaña para las elecciones de noviembre.

El aspirante Emilio González dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS: “Lo que está ocurriendo en el ayuntamiento es una vergüenza. El pueblo de Miami tiene un derecho fundamental a votar por quién los representa—y cuándo”.

Agregó que “ninguna Comisión debe tener el poder de cancelar elecciones ni extender sus propios mandatos. Esto no es servicio público; es un abuso de poder. Me uno al gobernador DeSantis y a todos los votantes de Miami que creen en la democracia, no en la dictadura”.

A finales de mayo, González se reunió por separado con el fiscal Uthmeier y el gobernador DeSantis en Tallahassee, y de esos encuentros publicó fotografías en sus redes sociales.

El también candidato Ken Russell calificó la propuesta como una “maniobra de poder” y argumentó que “no hay razón para saltarse las elecciones de este año”.

Russell dijo que apoya el cambio a elecciones de años pares, pero insistió en que debe hacerse a través del voto ciudadano, no por acción unilateral de la comisión.

Próximos pasos y calendario electoral

La Comisión de la Ciudad de Miami tiene programada una votación preliminar sobre la propuesta para el martes, según los planes originales. Sin embargo, la opinión del fiscal general complica significativamente estos planes y podría forzar a los proponentes a buscar alternativas legales o proceder a través del proceso de iniciativa ciudadana.

Actualmente, existe una petición ciudadana llamada "Stronger Miami" que propone el mismo cambio, pero a través del voto popular, lo que estaría en línea con las recomendaciones del fiscal general.

Los críticos de la propuesta de la Comisión señalan que si el interés real es implementar elecciones de años pares, los comisionados pueden fácilmente aprobar una resolución dirigiendo al abogado de la Ciudad a poner este asunto en la boleta electoral.