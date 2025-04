Emilio González: "Quiero traer transparencia y recuperar el prestigio de la ciudad"

González se presenta ante los votantes con un mensaje enfocado en la necesidad de restaurar la reputación de Miami y optimizar la gestión municipal, a lo que añadió su “preocupación” por la percepción negativa que, a su juicio, tiene la ciudad en algunos círculos debido a los problemas que enfrenta, y una ciudad “pobre” que gasta “como rica”.

Con un discurso que apela al sentido común y a la eficiencia, el contendiente prometió aplicar su experiencia en liderazgo, negocios y su pasado militar para transformar Miami en una "gran ciudad" que, según su visión, actualmente no está a la altura de su potencial.

Un eje central de su propuesta es el control del gasto público. Aseguró que "se acabó el relajo" y que bajo su eventual mandato no habrá más lo que define como "despilfarro de dinero".

Aunque reconoce su tendencia republicana, González dijo que busca posicionarse como un candidato no partidista, que se dirige a todos los votantes de Miami con un mensaje de "buen gobierno".

Con la entrada de Emilio González, la carrera por la alcaldía de Miami se intensifica y configura un escenario competitivo con diversos perfiles.

Entre los nombres que ya han oficializado sus campañas o suenan como posibles competidores se encuentran Eileen Higgins, Ken Russell, Joe Carollo, Alex Díaz de la Portilla, Manolo Reyes, Maxwell “Max” Martínez, Michael Hepburn, Ijamyn Gray y June Savage.

- Finalmente, el rumor se convirtió en realidad. Emilio González presentó su documentación para convertirse en candidato a la alcaldía de Miami. ¿Cuáles son sus principales objetivos si llegase al cargo?

Es un paso importante para mí, para mi familia, pero también es un paso importante para los residentes y los contribuyentes de la ciudad de Miami. Necesitamos a alguien aquí que sepa cómo manejar un presupuesto, que no haya más despilfarro de dinero, que tengamos no solo una imagen positiva, sino una visión superpositiva de nuestra ciudad. Y, lamentablemente, eso no existe hoy, y espero poder traer mi experiencia de liderazgo, mi experiencia en los negocios, mi experiencia militar y hacer de Miami lo que debe de ser, una gran ciudad. Es una ciudad que, depende con quien hablas, nos dice que es una ciudad risible por todo lo que está pasando. Cada semana está pasando una cosa tras otra y quiero cambiar eso. Hay que cambiarlo, porque la ciudad no aguanta más. ¿Hasta cuándo tenemos qué aguantar este tipo de administraciones?

- Lo que mucha gente se preguntaba desde que comenzó a circular el rumor es si el presidente Donald Trump apoyará a Emilio González. ¿Tiene su respaldo?

No sé si Trump apoyará a Emilio González. En este momento, no le estoy pidiendo apoyo a nadie; quiero ser el candidato de Miami. Colaboré con la campaña del presidente Trump, mucha gente lo sabe, pero en este momento es Emilio González, no Donald Trump. Y Emilio González va a ser el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Miami, con un legado de integridad, un legado de experiencia y un legado de haber trabajado muy arduo para los residentes de Miami.

- Pero en los últimos meses hemos visto a Emilio González que ha viajado de manera frecuente, sobre todo a Washington. Se ha reunido con líderes políticos, con empresarios, con mucha gente importante del país y del estado de la Florida. ¿Qué apoyo tiene de esos líderes o personalidades en esta aspiración?

Recuerde que hoy [miércoles 9 de abril] comienza oficialmente mi campaña. No es cuestión de que le esté pidiendo apoyo a un senador o a un gobernador. Son amistades mías que, creo, en un momento dado como alcalde pudieran ayudar a la ciudad en términos económicos, de infraestructura o de cualquier otro tipo. Reitero, no le estoy pidiendo apoyo a nadie. Si me lo quieren dar, bienvenido. Es cierto que viajo a Washington muy a menudo. Probablemente viaje a Washington en el próximo mes y, como acaba de decirlo, son personas muy importantes, gente que he conocido desde hace muchos años y los considero amigos. No son contactos, son amigos verídicos y me gusta cuando voy a Washington reunirme con ellos, hablar de lo que está pasando y la próxima vez que vaya a Washington les contaré sobre mi campaña.

-Y, entonces, ¿quién o quiénes apoyan a Emilio González en estos momentos?

Espero que los que apoyen a Emilio González sean todos los residentes de la ciudad de Miami.

- ¿Algunos políticos?

Apenas hoy estoy comenzando, pero lo más importante son los votantes, aquellos que cada día tienen que levantarse, ir a trabajar y ver que esta ciudad no les funciona. Por eso, hay que acabar con el relajo. Se acabó el relajo.

Emilio GOnzalez 2.png Emilio González presenta sus documentos para aspirar a la alcaldía de Miami. D. CASTROPÉ

- Esta es una contienda que no es partidista. Sin embargo, sabemos que su tendencia es republicana y que el condado y la ciudad tienen mayorías demócratas en el registro electoral. ¿Eso podría tener algún efecto adverso en su campaña?

No, porque el mensaje mío no es un mensaje republicano. El mensaje de Emilio González es un mensaje de buen gobierno, de un gobierno honesto, un gobierno abierto, un gobierno responsable con el dinero de los contribuyentes. Eso no es una política republicana o demócrata o libertaria, eso es una política de sentido común, una política que cualquier persona entiende. Y eso es lo que quiero hacer. No soy un candidato republicano ni quiero ser un candidato republicano. Soy un candidato para todos los votantes de la ciudad de Miami.

- Usted alega falta de transparencia y corrupción que, en su opinión, existen en la Ciudad. ¿Qué otros focos o frentes piensa abordar si llega a convertirte en alcalde?

La falta de transparencia y la corrupción las han identificado ustedes, los medios de comunicación cada vez que publican las noticias de lo que ocurre en la Ciudad. Aquí tenemos problemas de infraestructura, problemas de vivienda. Aquí simplemente pasan muchas cosas a lo escondido que las personas no saben que están ocurriendo. Hay un despilfarro de dinero. Miami es una ciudad pobre a pesar de los edificios bellos y caros, pero, lamentablemente, estamos gastando dinero como si fuésemos una ciudad rica. A la misma vez tenemos que preocuparnos de la infraestructura, tenemos que preocuparnos de los cambios climáticos, de las inundaciones y también preocuparnos del crimen. En esto todo el mundo está de acuerdo. Si no tenemos una ciudad limpia, honesta y transparente, nada va a pasar o cambiar.

- El tema financiero es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasó con los bonos de la época del exalcalde Tomás Regalado y cómo abordaría ese tema?

Voté por esos 400 millones de dólares en bonos. Todavía no los he visto, si los han utilizado o no los han anunciado; hay mucho que ver. Cuando estaba en el Ejército y un comandante recibía una nueva unidad, lo primero que hacía era mandar una inspección general de la unidad que iba a heredar para ver cuáles eran los problemas, porque uno no quiere heredar los problemas de otro. Tenemos que ver el presupuesto nuestro, y no solo el de la Ciudad, sino el de todas las oficinas de la Ciudad, de todos los departamentos, y ver cómo se está gastando el dinero del contribuyente. Eso no debe ser controversial, pero en este momento no tenemos las respuestas necesarias.

