Fort Myers en la mira del Fiscal General de Florida por desacuerdo sobre inmigrantes

La ciudad de Fort Myers se encuentra a unas 160 millas al oeste de Miami y cuenta con una población de 63.000 habitantes, el 20% de ellos hispanos.

La nueva ley de Florida obliga a todas las entidades locales a firmar acuerdos de colaboración con ICE y participar en el cumplimiento de leyes de inmigración. Esta legislación refuerza la prohibición de "ciudades santuario" y busca garantizar que las agencias policiales locales asuman un papel activo en la detención y entrega de inmigrantes indocumentados junto a las autoridades federales. La negativa de Fort Myers a firmar el acuerdo ha sido interpretada por la administración estatal como una violación directa de esta ley.

El programa 287(g) es una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU que permite a los gobiernos estatales y locales celebrar acuerdos con ICE para que sus agentes sean entrenados y autorizados a realizar funciones de inmigración. En la práctica, esto significa que los oficiales de la Policía de Fort Myers, de haber firmado el acuerdo, podrían verificar el estatus migratorio de personas detenidas y colaborar directamente con ICE en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Reunión del Concejo

La propuesta de colaboración con ICE no alcanzó una mayoría en el Concejo de Fort Myers . Los votos en contra provinieron de Diana Giraldo, Darla Bonk y Terolyn Watson, mientras que Fred Burson, Liston Bochette y el alcalde Kevin Anderson votaron a favor.

Durante la reunión en el órgano legislativo local, la concejal Diana Giraldo, visiblemente conmovida, expresó su oposición al acuerdo aludiendo a su propia experiencia como inmigrante: "No puedo apoyar esto como inmigrante, la única inmigrante en este Concejo", dijo entre lágrimas. "Porque aunque esto no se trata de mí en particular, he estado en esa posición y no puedo ni siquiera expresar lo pesado que es esto para mi corazón y mi mente, sabiendo que la mayoría de los que venimos como inmigrantes no venimos aquí para cometer crímenes”.

Captura de pantalla 2025-03-20 a la(s) 10.19.59a.m..png Las concejalas Darla Bonk, Terolyn Watson y Diana Giraldo votaron en contra. X

Advertencias y consecuencias

En su carta, Uthmeier declaró que "las políticas santuario no son toleradas ni legales en Florida" y advirtió que la negativa a colaborar podría resultar en la destitución de los funcionarios implicados. Asimismo, mencionó posibles sanciones civiles y penales.

La ley de Florida permite que el gobernador destituya a funcionarios electos que se nieguen a cumplir con las regulaciones estatales. En este caso, si los miembros del Concejo de Fort Myers continúan oponiéndose a la firma del acuerdo con ICE, podrían enfrentarse a medidas disciplinarias que incluyen ser declarados en desacato, recibir sanciones judiciales y, en última instancia, ser removidos de sus cargos por orden del gobernador DeSantis. La ley también prevé posibles multas y otras sanciones administrativas para los municipios que incumplan la normativa migratoria del estado.

El gobernador Ron DeSantis respaldó la postura del fiscal y recordó en X (antes Twitter) que "gracias a las leyes recientemente aprobadas en Florida, las entidades locales están obligadas a participar en la aplicación federal de la ley de inmigración”.

Por su parte, Byron Donalds, congresista y aspirante a gobernador con el respaldo de Donald Trump, criticó la decisión del Concejo de Fort Myers, señalando que demostraba "un desprecio atroz por la seguridad de nuestra comunidad del suroeste de Florida”.

Repercusiones y próximos pasos

El tema ha generado un intenso debate en Florida, con sectores conservadores presionando para que el estado tome medidas contra la ciudad. Mientras tanto, Fort Myers enfrenta un dilema legal que podría derivar en una intervención directa del gobierno estatal para garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria.

Se espera que en los próximos días el Concejo de la ciudad defina su postura frente a la advertencia de Uthmeier y las posibles consecuencias que podría enfrentar por su decisión.

Mientras continúa el debate, el gobernador DeSantis publicó en X: "¡Así es como se hace!” Y compartió la siguiente información: “Durante una operación conjunta en Tallahassee y Crawfordville, la Patrulla de Carreteras de Florida y la oficina de campo de Tallahassee identificaron y arrestaron a siete inmigrantes ilegales de México, Guatemala y Venezuela durante controles de tráfico rutinarios. De estos, uno era un miembro confirmado de la pandilla Latin Kings y otro, que se resistió al arresto, había sido deportado previamente".

Ciudades como Hialeah, Davie, Sunny Isles, Palm Beach, Coral Gables y las 67 oficinas de Sherif de Florida han firmado el acuerdo con ICE.

GmWYsGna8AM2zuR.jpg Carta del fiscal general.

GmWYsGFWEAAOkYx.jpg

[email protected]