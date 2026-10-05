lunes 5  de  octubre 2026
TRAGEDIA VIAL

Dos muertos en choque que hizo volcar un autobús escolar en Winter Haven

Una alumna de décimo grado y una persona que viajaba en otro vehículo fallecieron; entre cinco y siete heridos requirieron atención hospitalaria

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

WINTER HAVEN.- Una estudiante de décimo grado y una persona que viajaba en un Jeep murieron este lunes, 5 de octubre, en un accidente de tránsito que involucró a un transporte escolar y otros tres automóviles en Lucerne Park Road, condado de Polk, informó el sheriff Grady Judd.

El siniestro ocurrió cerca de las 6:15 a.m. mientras el autobús llevaba a 37 alumnos hacia Winter Haven High School. También iban el conductor y su hija de nueve años, para un total de 39 ocupantes.

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Según la reconstrucción preliminar de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), un Chevrolet Malibu blanco que circulaba hacia el oeste cruzó la línea central y golpeó las ruedas traseras del autobús, que avanzaba en dirección contraria.

El impacto desprendió uno de sus neumáticos y le hizo perder tracción. La unidad pasó al carril opuesto, chocó de frente contra un todoterreno plateado y volcó. Este último se incendió. Un cuarto automóvil también estuvo implicado, aunque inicialmente no se precisó cómo.

Judd aclaró que las llamas afectaron al todoterreno, no a la unidad escolar. La adolescente falleció dentro de esta y la segunda víctima mortal se encontraba en el vehículo incendiado.

Entre cinco y siete personas fueron trasladadas como alertas de trauma mediante helicópteros, ambulancias y automóviles particulares. Al menos una permanecía en estado crítico, mientras varias recibían atención médica o ya habían recibido el alta hospitalaria.

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Polk, Fred Heid, confirmó que las familias fueron notificadas. También señaló que los ejercicios de evacuación practicados por los estudiantes contribuyeron a evitar consecuencias más graves.

La emergencia obligó a cerrar Lucerne Park Road en ambos sentidos, desde Old Lucerne Park Road hasta el centro de distribución de Walmart. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas durante las labores en el área.

La Unidad de Homicidios de Tránsito de la PCSO investiga por qué el Malibu invadió el carril contrario. Su conductor, quien se dirigía al trabajo, cooperaba con los agentes, que no lo habían arrestado. La identidad de la alumna que falleció y del otro occiso aún no se han divulgado.

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