MIAMI.- Las escuelas públicas de Miami-Dade y Broward permanecerán cerradas este jueves 19 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas y las inundaciones, una medida que en Broward se extenderá por segundo día consecutivo, según sendos comunicados de prensa emitidos por los condados, hoy miércoles.

El superintendente de Miami-Dade, Rafael A. Villalobos, anunció que el cierre de las escuelas públicas del condado (M-DCPS) incluye los programas de educación para adultos, el cuidado antes y después de clases, las actividades y los eventos deportivos. También permanecerán cerradas las oficinas regionales y del distrito.

El distrito informará este jueves si las operaciones escolares se reanudarán el viernes 20 de noviembre.

Broward

En Broward, las Escuelas Públicas del Condado (BCPS) confirmaron que el cierre se mantendrá el jueves debido a las inundaciones persistentes. La suspensión abarca las escuelas, las oficinas del distrito, los programas de cuidado antes y después del horario escolar y todas las actividades escolares.

BCPS también dijo que dará a conocer el jueves cualquier actualización sobre las operaciones del viernes. El miércoles, el distrito ya había suspendido las clases y actividades por las condiciones meteorológicas.

Las autoridades de Miami-Dade advirtieron, además, que algunas zonas del condado están bajo aviso de vientos. Las ráfagas podrían derribar cables eléctricos y provocar interrupciones del servicio. Se recomienda mantenerse alejado de cables caídos y reportarlos a Florida Power & Light al 1-800-4-OUTAGE.

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