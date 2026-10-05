lunes 5  de  octubre 2026
VIOLENCIA ARMADA

Policía investiga tiroteo con un herido en apartamentos de Biscayne Boulevard

El hecho ocurrió en North Miami. Un residente grabó a dos personas saltando desde una ventana, pero su relación con los disparos sigue sin esclarecerse

Los agentes acudieron alrededor de las 12:07 a.m tras recibir varios informes de disparos.

Los agentes acudieron alrededor de las 12:07 a.m tras recibir varios informes de disparos.

CORTESÍA LR
El incidente ocurrió en el complejo Aliro Apartments ubicado en el bloque 14040 Biscayne Boulevard.

El incidente ocurrió en el complejo Aliro Apartments ubicado en el bloque 14040 Biscayne Boulevard.

CORTESÍA LR
La imagen muestra la escena acordonada mientras los agentes realizaban la investigación.

La imagen muestra la escena acordonada mientras los agentes realizaban la investigación.

CORTESÍA LR
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

NORTH MIAMI.- Una persona resultó herida de bala durante un tiroteo registrado en la madrugada del domingo 4 de octubre en el complejo Aliro Apartments, ubicado en 14040 Biscayne Boulevard.

Según información del Departamento de Policía de North Miami, los agentes acudieron alrededor de las 12:07 a.m., tras recibir alertas de disparos. El herido llegó a un hospital y posteriormente fue trasladado para recibir atención adicional. Su identidad y condición médica no fueron divulgadas.

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La imagen muestra la escena acordonada mientras los agentes realizaban la investigación.

La imagen muestra la escena acordonada mientras los agentes realizaban la investigación.

El residente Mohamed Jlassi captó con su teléfono una secuencia en la que dos personas saltan desde una ventana y se alejan del edificio. Las imágenes fueron mostradas por el canal NBC 6, que entrevistó al vecino sobre lo sucedido.

Las autoridades no han confirmado si quienes aparecen en la grabación estuvieron involucrados en el tiroteo ni por qué abandonaron el inmueble de esa manera.

Otros habitantes relataron a medios locales que escucharon detonaciones y cristales rompiéndose, seguidos de una alarma. También reportaron agua cayendo hacia otros pisos, aunque se desconoce qué provocó esa situación.

Los agentes acudieron alrededor de las 12:07 a.m tras recibir varios informes de disparos.

Los agentes acudieron alrededor de las 12:07 a.m tras recibir varios informes de disparos.

Durante la mañana del domingo, sectores del estacionamiento y áreas cercanas permanecieron acordonados mientras los investigadores recogían evidencias, que pudieran aportar mas elementos al caso.

Los reportes disponibles no precisan el motivo del ataque ni el número de involucrados. Tampoco incluyen información sobre arrestos.

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