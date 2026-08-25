martes 25  de  agosto 2026
VIOLENCIA

Identifican a joven asesinado tras choque de scooters en Miami-Dade

Una discusión posterior al accidente terminó a tiros. El agresor escapó acompañado de un menor y continuaba prófugo

Darryl Frankders Johnson Jr., de 24 años.

Darryl Frankders Johnson Jr., de 24 años.

CAPTURA DE PANTALLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) identificó como Darryl Frankders Johnson Jr., de 24 años, al joven asesinado después de que un choque entre dos scooters eléctricos derivara en una discusión.

El encuentro ocurrió poco antes de las 5:25 p.m. del domingo, cerca de la 75 calle y la 22 Court del noroeste, en el área no incorporada de Gladeview.

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De acuerdo con la investigación preliminar, ambos conductores colisionaron mientras circulaban por la zona. Durante el enfrentamiento posterior, uno de ellos sacó un arma y disparó contra Johnson.

Paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue declararon muerto al residente de Liberty City en el lugar. Su madre aseguró a un medio local que el joven se dirigía al trabajo cuando ocurrió el ataque.

El sospechoso escapó en su scooter acompañado de un menor, cuya edad y relación con él no fueron divulgadas. Los detectives tampoco han determinado si los involucrados se conocían antes del accidente.

MDSO pidió a los residentes que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad y advirtió que el fugitivo podría permanecer armado.

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima con Crime Stoppers de Miami-Dade a través del 305-471-8477.

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