Incendio forestal no cede y aísla parcialmente los Cayos de Florida, miles de acres arrasados

Avance del fuego

El incendio forestal se desató en las inmediaciones de Card Sound Road y se extendió con rapidez debido a la combinación de factores climáticos propicios para su propagación.

"El incendio es grande y, lamentablemente, anticipamos que crecerá aún más", advirtió Kevin MacEwen, vocero del Servicio Forestal de Florida. "Estamos ubicados en una zona particularmente compleja, entre Miami y Cayo Largo, muy cerca del océano, lo que dificulta enormemente las labores de contención".

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR), en colaboración estrecha con el Servicio Forestal de Florida, movilizó un contingente significativo de unidades terrestres y aéreas para hacer frente a la emergencia.

Helicópteros equipados con enormes tanques de agua realizan descargas constantes sobre las zonas más afectadas, mientras camiones cisterna trabajan para garantizar un suministro ininterrumpido de líquido a los equipos en tierra.

Impacto del incendio

El fuego no solo representa una amenaza para el medio ambiente, sino también para la infraestructura vital de la región. Líneas de alto voltaje resultaron dañadas, provocan cortes de electricidad en varios sectores de Homestead y generan incomodidad y potenciales riesgos para los residentes.

Torres de telecomunicaciones sufrieron daños menores, lo que podría afectar la calidad de la señal celular y el internet, dificultar la comunicación y el acceso a información crucial.

Las autoridades confirmaron que no se han reportado víctimas, heridos ni daños a estructuras residenciales, un alivio en medio de la crisis.

Afectaciones en el tránsito

El impacto del incendio en la movilidad ha sido particularmente severo, si se considera la importancia estratégica de las rutas afectadas, que conectan Miami-Dade con los Cayos de Florida.

Card Sound Road y un tramo de 18 millas de la U.S. 1, las únicas vías de entrada y salida de los Cayos de Florida fueron cerradas inicialmente. Aunque la U.S. 1 reabrió al día siguiente, Card Sound Road permanecía cerrada el miércoles, y la U.S. 1 experimentaba cierres intermitentes.

Numerosos conductores quedaron atrapados durante horas en ambos lados de los cierres. Según testimonios, algunos buscaron refugio temporal en un supermercado Winn-Dixie en Cayo Largo, mientras el resort Gilbert's se vio obligado a alojar a su personal debido a la imposibilidad de regresar a sus hogares.

El alguacil del condado de Monroe, Rick Ramsay, expresó su preocupación por la situación. "Es difícil porque muchos de nuestros empleados, personas que trabajan en los Cayos Superiores, viven en Dade, por lo que quieren llegar a casa con su familia, amigos, recoger a los niños. No pudieron hacerlo".

Embed #MDFR continúa trabajando junto a @FLForestService para contener el incendio de maleza cerca de la cuadra 40800 y Card Sound Rd. El incendio abarca aproximadamente 4.000 acres y está contenido en un 20%.



Aunque el incendio no está cerca de áreas comerciales o residenciales,… pic.twitter.com/SJaspAHQiY — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) March 19, 2025

Causas probables

Aunque las autoridades aún no han determinado la causa oficial del incendio, las condiciones meteorológicas extremas han jugado un papel fundamental en su inicio y propagación.

La región se encontraba bajo una alerta de "Bandera Roja" debido al alto riesgo de incendios, con ráfagas de viento de hasta 20 mph y niveles de humedad relativa extremadamente bajos (por debajo del 35%).

Además, gran parte del interior del condado está clasificado en el Nivel 3 de intensidad de sequía (calificado como "Severo"), con un déficit de casi 3 pulgadas de lluvia desde principios de año.

Históricamente, los incendios en la zona suelen originarse por actividades humanas, como el uso irresponsable de vehículos todo terreno (ATV), prácticas de cocina al aire libre sin las precauciones adecuadas, o la negligencia al dejar objetos como botellas de vidrio que pueden concentrar los rayos solares e iniciar un fuego.

Recomendaciones

El MDFR aconsejó a los conductores que transitan por la zona afectada mantener las ventanas cerradas, configurar el aire acondicionado en modo recirculación y extremar precauciones en el tramo de las ‘18 Millas’ rumbo a los Cayos de Florida, donde la visibilidad puede verse reducida por el humo.

Se emitió una alerta NEXT Weather por la posibilidad de que el humo reduzca la calidad del aire sobre los Upper Keys y Miami-Dade. El MDFR también recomendó a las personas con afecciones respiratorias limitar su exposición al aire libre, mantener cerradas las ventanas y utilizar el aire acondicionado en modo recirculación.

Las proyecciones a corto plazo no son alentadoras. La Patrulla de Carreteras de Florida indicó que se espera que el fuego continúe ardiendo durante varios días más, una previsión respaldada por las condiciones meteorológicas persistentes.