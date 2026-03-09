Dos heridos tras incendio que destruye vivienda en Fort Lauderdale

Autoridades acudieron a una vivienda en el bloque 140 de River Island Road tras reportarse el incidente.

FORT LAUDERDALE . - Dos personas resultaron heridas este lunes después de que un incendio consumiera una vivienda en Fort Lauderdale, un suceso que movilizó a equipos de emergencia y dejó la estructura prácticamente destruida, según informaron autoridades locales.

El incidente se registró en una casa situada en el bloque 140 de River Island Road, hasta donde acudieron unidades del Departamento de Bomberos de Fort Lauderdale (FLFR) tras recibir reportes de fuego en la propiedad.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron densas columnas de humo elevándose desde el techo mientras el fuego avanzaba por la estructura, lo que obligó a los rescatistas a desplegar un operativo para contener la situación y evitar que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos.

Embed Just after 8am we received multiple 911 calls reporting a house on fire on the 1400 block of Riverland Road. Crews could see a large column of smoke from as far as downtown. Units arrived to find heavy smoke and flames showing. (1/2) pic.twitter.com/A1ZrTUEUXl — Fort Lauderdale Fire Rescue (@FLFR411) March 9, 2026

De acuerdo con los bomberos, una persona fue trasladada a un hospital del área para recibir atención médica, mientras otra fue evaluada por paramédicos en el sitio. Las autoridades no ofrecieron de inmediato detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Tras varias maniobras de control, los equipos lograron contener el siniestro, aunque la vivienda sufrió daños severos que la dejaron prácticamente destruida.

Por ahora no se ha determinado qué originó el fuego, y las autoridades indicaron que especialistas trabajan en la investigación para esclarecer las causas del incidente.