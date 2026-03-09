lunes 9  de  marzo 2026
INCENDIO RESIDENCIAL

Dos heridos tras incendio que destruye vivienda en Fort Lauderdale

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en River Island Road. Equipos de emergencia lograron controlar las llamas, pero la estructura quedó prácticamente perdida.

Autoridades acudieron a una vivienda en el bloque 140 de River Island Road tras reportarse el incidente.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE FORT LAUDERDALE
Bomberos en la escena conteniendo las llamas.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE. - Dos personas resultaron heridas este lunes después de que un incendio consumiera una vivienda en Fort Lauderdale, un suceso que movilizó a equipos de emergencia y dejó la estructura prácticamente destruida, según informaron autoridades locales.

El incidente se registró en una casa situada en el bloque 140 de River Island Road, hasta donde acudieron unidades del Departamento de Bomberos de Fort Lauderdale (FLFR) tras recibir reportes de fuego en la propiedad.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron densas columnas de humo elevándose desde el techo mientras el fuego avanzaba por la estructura, lo que obligó a los rescatistas a desplegar un operativo para contener la situación y evitar que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos.

De acuerdo con los bomberos, una persona fue trasladada a un hospital del área para recibir atención médica, mientras otra fue evaluada por paramédicos en el sitio. Las autoridades no ofrecieron de inmediato detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Tras varias maniobras de control, los equipos lograron contener el siniestro, aunque la vivienda sufrió daños severos que la dejaron prácticamente destruida.

Por ahora no se ha determinado qué originó el fuego, y las autoridades indicaron que especialistas trabajan en la investigación para esclarecer las causas del incidente.

