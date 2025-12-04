Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

El condado de Miami-Dade y el Grupo Related Urban Development Group inician la construccion de The Residences

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami.

MIAMI.- El condado Miami-Dade y el urbanizador Related Urban Development Group, hoy jueves 4 de diciembre, dieron inicio oficial a la construcción de The Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades de viviendas de ingreso mixto, ubicado en 950 NW 95th Street, en la ciudad de Miami. Una obra cuya terminación está planificada para abril de 2027.

Con un costo total de 141 millones de dólares, el moderno edificio es financiado mediante 54 millones en capital del programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos , LIHTC, por su siglas en inglés, 82 millones en deuda de Citibank y 3.5 millones en fondos federales de HOME, convirtiéndose en uno de los mayores proyectos en la historia de Miami-Dade creados con fondos bajo el programa LIHTC.

La iniciativa combina vivienda asequible, integración social y servicios de salud, y garantiza la estabilidad de los actuales residentes. “Ningún adulto mayor será desplazado”, aclaró la alcaldesa Daniella Levine Cava.

Daniella Levine Cava N7291 Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Un proyecto que une vivienda, salud y estabilidad comunitaria

El nuevo complejo reemplazará 191 unidades de viviendas públicas para adultos mayores, cuyos residentes serán trasladados a las nuevas viviendas sin costo adicional y sin riesgo de perder su hogar.

“Creemos que la vivienda es un derecho humano”, afirmó la alcaldesa durante la ceremonia. “Nadie será desplazado. Todos podrán mudarse a sus nuevos hogares con dignidad, calidad y estabilidad”.

El proyecto formará parte de una comunidad integrada que mezclará unidades para beneficiarios del programa Sección 8 bajo el programa federal de asistencia al alquiler, RAD, por sus siglas en inglés, con viviendas accesibles financiadas mediante créditos fiscales para familias trabajadoras (Workforce Housing).

“No solo proveeremos unidades nuevas para todos los residentes que han vivido aquí durante años, sino que también ofreceremos nuevas viviendas para otras familias de la comunidad”, explicó Albert Milo, presidente de Related Urban.

“En cada proyecto que hemos hecho con el Condado, no hemos desplazado una sola unidad. Siempre encontramos la manera de evitarlo”.

Las unidades incluirán:

Electrodomésticos de acero inoxidable de bajo consumo

Encimeras de granito

Ventanas de impacto

Aire acondicionado central

Pisos de vinilo de lujo

Lavadora y secadora en algunas unidades

El complejo tendrá las siguientes comodidades:

Gimnasio

Áreas de co-working

Sala multipropósito

Lounge de computadoras

Senderos peatonales

Zona para bicicletas

Parque para mascotas

Lavanderías en cada piso

Uno de los elementos más innovadores es la incorporación del Jesse Trice Community Health Center, una clínica que brindará servicios de salud física y mental dentro del propio edificio.

“La salud es riqueza, y este proyecto permitirá que nuestros residentes mayores accedan a atención médica sin tener que tomar un autobús ni salir de su comunidad”, destacó la comisionada del Distrito 2, Marleine Bastien. “Aquí estamos construyendo estabilidad, dignidad y oportunidad”.

Albert Milo Related Urban CN7301 Albert Milo, presidente de Related Urban. CESAR MENENDEZ DLA

Related Urban y Miami-Dade: una alianza de largo plazo

Durante la ceremonia, Milo recordó que la alianza entre Related Urban y el Condado es una de las más extensas y productivas del país.

“Con este proyecto sumamos 37 desarrollos en sociedad con Miami-Dade, más de 6.000 unidades y más de 2.000 millones de dólares invertidos”, señaló. De esas unidades, explicó, entre 2.000 y 3.000 eran viviendas existentes que fueron reemplazadas por viviendas nuevas, y se duplicó el inventario sin desplazar a los residentes.

Por su parte, Levine Cava destacó que su administración ha impulsado un crecimiento sin precedentes en la construcción de viviendas asequibles. “Desde 2020 hemos construido casi 6.000 nuevas unidades de vivienda asequible y tenemos otras 11.000 en proceso.”

La alcaldesa recordó que el Condado ha duplicado su presupuesto de vivienda, pasando de 128 millones de dólares en 2021 a 280 millones en 2025, haciendo posible este tipo de proyectos.

Beneficiarios: Sección 8, LIHTC y familias trabajadoras

En Residences at Palm Court convivirán tres grupos principales:

Adultos mayores actualmente residentes, cuyas 191 unidades serán reemplazadas bajo Sección 8 (RAD).

Personas de bajos ingresos, beneficiarias del programa LIHTC.

Trabajadores locales y familias de ingreso medio, bajo esquemas de Workforce Housing.

El modelo busca integrar generaciones, niveles de ingreso y servicios esenciales para crear una comunidad sostenible y diversa, explicó la alcaldesa.

“Las personas mayores ya no estarán aisladas en edificios donde solo pueden jugar bingo”, dijo Milo. “Ahora compartirán espacios con familias y jóvenes profesionales, en una comunidad vibrante y saludable”.

Un proceso de construcción diseñado para proteger a los residentes

La construcción, iniciada oficialmente hoy, está programada para completarse en abril de 2027.

El proceso se realizará en fases para asegurar la continuidad residencial. Primero, se construirá el nuevo edificio, después los residentes actuales se mudarán para sus nuevas viviendas y al finalmente, se demolerá el edificio antiguo.

“La seguridad de los residentes es lo primero, incluso mientras construimos”, enfatizó Milo.

Marleine Bastien 7299 Marleine Bastien, comisionada del distrito 2 de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Un modelo de transformación social

Para la comisionada Bastien, este proyecto marca un antes y un después. “Estamos en medio de una de las peores crisis de vivienda en la historia del condado, y lo que se construye aquí es más que un edificio, es un futuro donde nuestros residentes pueden vivir, trabajar y prosperar sin ser expulsados de sus comunidades”. Al respecto, la alcaldesa señaló: "Estamos completamente comprometidos a seguir adelante, construyendo miles de viviendas para quienes quieren quedarse acá, trabajan acá, y los jubilados".

DSCN7314 Residentes beneficiarios de la nueva construcción. CESAR MENENDEZ DLA

Residences at Palm Court se convierte así en un ejemplo de cómo la coordinación entre gobierno, empresa privada y comunidad puede generar soluciones duraderas a la crisis habitacional, priorizando la permanencia, la salud y la dignidad humana.

Residentes, como Isidro de 87 años, beneficiario del programa Sección 8 expresó una inmensa gratitud hacia los EEUU, al que llama “el país más bello del mundo”. Por su parte Jacinta Sanchez, aunque espera disfrutar de las comodidades del nuevo edificio, muestra una actitud cautelosa. Pide a Dios salud para disfrutarlo y prefiere “ver para creer” y espera que la obra esté terminada antes de formarse una opinión definitiva sobre la nueva construcción.

