Miami: Nueva escuela en Brickell combina educación y vivienda asequible para docentes

MIAMI .– El Distrito Escolar de Miami-Dade, junto a comisionados del condado inauguraron Southside Preparatory Academy, un edificio de siete pisos en Brickell , Miami, que marca un hito en Florida al combinar una escuela secundaria con viviendas asequibles para educadores, en ceremonia que tuvo lugar este lunes 22 de septiembre.

Ubicado en 945 SW 3rd Ave., el moderno complejo cuenta con capacidad para 610 estudiantes y diez apartamentos tipo estudio de un dormitorio en sus dos primeras plantas, destinados a personal docente del condado. Del tercer al séptimo piso se desarrollan las instalaciones escolares.

Un proyecto pionero en el estado

El superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS), José Dotres, destacó que la nueva academia refleja el compromiso con la excelencia educativa y la innovación:

“Este campus de kínder a octavo grado, con un presupuesto de $35 millones, ofrece aulas de vanguardia, laboratorios, clases de arte, educación física y una cancha de baloncesto de 7.000 pies cuadrados en la azotea, además de viviendas para trabajadores”, afirmó.

Por su parte, Raúl Pérez, comisionado de instalaciones del condado, subrayó la magnitud del logro: “Es el primero de este tipo en el estado. Es increíble”.

Vivienda asequible para quienes educan

La comisionada de Miami-Dade, Eileen Higgins, enfatizó el carácter social del proyecto:

“Ahora contamos con unas instalaciones donde los inquilinos pueden vivir a precios asequibles, los niños pueden ir a la escuela y los maestros pueden residir en el vecindario al que sirven. Esta es una solución perfecta para las necesidades de nuestra comunidad”.

El alquiler de los apartamentos será de poco más de 1.900 dólares mensuales, un precio por debajo del mercado gracias al subsidio. “Nuestros maestros principiantes especialmente tienen una gran oportunidad de vivir donde trabajan y juegan”, agregó Pérez, director de diseño y construcción de instalaciones de M-DCPS.

Proceso de solicitud

El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario del condado abrirá las solicitudes en línea a mediados de noviembre de 2025. El proceso, con tarifa de 100 dólares por solicitante mayor de 18 años, probablemente se manejará mediante lotería debido a la alta demanda esperada.

Además, habrá asistencia en persona en Gibson Plaza Apartments, 3160 Mundy Street, Miami, de lunes a viernes, entre 10:00 a. m. y 4:00 p. m., con cita previa.

Más proyectos en camino

Southside Preparatory Academy es solo el comienzo. Las autoridades confirmaron que existen otros cuatro proyectos similares en desarrollo dentro de M-DCPS, con el objetivo de responder a la doble necesidad de educación de calidad y vivienda asequible en Miami-Dade.

