viernes 5  de  septiembre 2025
TRIBUNALES

Líder de alabanza de iglesia en Florida se declara culpable de abuso sexual a una menor

Hunter Chase Eubanks, músico de la Iglesia Morningside en Tallahassee, admitió los cargos federales en su contra; enfrenta una sentencia mínima de 15 años de prisión

Pastor de alabanza Hunter Chase Eubanks.

Pastor de alabanza Hunter Chase Eubanks.

Leon County Sheriff's Office
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un líder de alabanza de la Iglesia Morningside de Tallahassee, Florida, se declaró culpable ante un tribunal federal de explotación sexual infantil, tras ser acusado de mantener una relación sexual con una menor de 16 años y solicitarle material de contenido íntimo.

Hunter Chase Eubanks, de 31 años, quien trabajaba en el centro religioso desde 2020, admitió los hechos ocurridos entre julio y octubre de 2024, en un caso que ha conmocionado a la comunidad local y que forma parte de una iniciativa nacional para combatir los delitos contra menores.

Lee además
Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares
Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

Entorno de confianza

La investigación, conducida por la Oficina del Sheriff del Condado de Leon y el Departamento de Seguridad Nacional, reveló que Eubanks abusó de la adolescente en múltiples ocasiones. Los encuentros tuvieron lugar tanto en las instalaciones de la Iglesia Morningside, ubicada en Pedrick Road, como en otros lugares de la capital de Florida.

Según los documentos judiciales, el acusado, quien estaba a cargo de un programa de prácticas musicales en la congregación, también utilizó una aplicación de mensajería para solicitar a la víctima que produjera y le enviara imágenes que constituyen pornografía infantil.

La pesquisa se inició en octubre de 2024, después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la relación, según cita un comunicado de prensa publicado este viernes por la Fiscalía del Distrito Norte de Florida.

Proceso judicial y reacciones

Eubanks se entregó voluntariamente a las autoridades en diciembre de 2024 y, tras ser liberado bajo fianza con estrictas condiciones, finalmente se declaró culpable el 3 de septiembre.

Los cargos federales que enfrenta conllevan una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de 30 años, seguida de un periodo de libertad supervisada que podría extenderse a cadena perpetua. La sentencia se dictará el 24 de noviembre en el Tribunal Federal de Tallahassee.

El Fiscal Federal John P. Heekin destacó la labor de las fuerzas del orden locales y federales para llevar al acusado ante la justicia.

"Mi oficina no dudará en impulsar con firmeza el procesamiento de estos delitos para proteger a nuestros niños de la explotación sexual por parte de depredadores como este acusado", declaró Heekin.

El caso se enmarca en el "Proyecto Infancia Segura", una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.

Impacto y antecedentes

La Iglesia Morningside eliminó toda la información referente a Eubanks de su sitio web. El acusado tenía una larga trayectoria en la congregación, donde había asistido desde niño y participado en los ministerios juveniles y universitarios.

Graduado del Baptist College of Florida con una licenciatura en música, su biografía en el portal de la iglesia (ahora eliminada) destacaba su pasión por la música y por "guiar a las personas en la adoración".

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información adicional sobre este caso se ponga en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Leon.

Temas
Te puede interesar

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Desempleo se ubica en 4,3% y sube expectativas de recorte de tasas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
Migración

Detenidos cientos de surcoreanos en una fábrica de EEUU en redada migratoria

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Te puede interesar

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Un empleado trabaja en una fábrica de procesamiento de aluminio.
EEUU

Desempleo se ubica en 4,3% y sube expectativas de recorte de tasas