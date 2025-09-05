Líder de alabanza de iglesia en Florida se declara culpable de abuso sexual a una menor

MIAMI. - Un líder de alabanza de la Iglesia Morningside de Tallahassee, Florida, se declaró culpable ante un tribunal federal de explotación sexual infantil, tras ser acusado de mantener una relación sexual con una menor de 16 años y solicitarle material de contenido íntimo.

Hunter Chase Eubanks, de 31 años, quien trabajaba en el centro religioso desde 2020, admitió los hechos ocurridos entre julio y octubre de 2024, en un caso que ha conmocionado a la comunidad local y que forma parte de una iniciativa nacional para combatir los delitos contra menores.

SALUD Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

ESTAFA DE ALTA GAMA Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Entorno de confianza

La investigación, conducida por la Oficina del Sheriff del Condado de Leon y el Departamento de Seguridad Nacional, reveló que Eubanks abusó de la adolescente en múltiples ocasiones. Los encuentros tuvieron lugar tanto en las instalaciones de la Iglesia Morningside, ubicada en Pedrick Road, como en otros lugares de la capital de Florida.

Según los documentos judiciales, el acusado, quien estaba a cargo de un programa de prácticas musicales en la congregación, también utilizó una aplicación de mensajería para solicitar a la víctima que produjera y le enviara imágenes que constituyen pornografía infantil.

La pesquisa se inició en octubre de 2024, después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la relación, según cita un comunicado de prensa publicado este viernes por la Fiscalía del Distrito Norte de Florida.

Proceso judicial y reacciones

Eubanks se entregó voluntariamente a las autoridades en diciembre de 2024 y, tras ser liberado bajo fianza con estrictas condiciones, finalmente se declaró culpable el 3 de septiembre.

Los cargos federales que enfrenta conllevan una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de 30 años, seguida de un periodo de libertad supervisada que podría extenderse a cadena perpetua. La sentencia se dictará el 24 de noviembre en el Tribunal Federal de Tallahassee.

El Fiscal Federal John P. Heekin destacó la labor de las fuerzas del orden locales y federales para llevar al acusado ante la justicia.

"Mi oficina no dudará en impulsar con firmeza el procesamiento de estos delitos para proteger a nuestros niños de la explotación sexual por parte de depredadores como este acusado", declaró Heekin.

El caso se enmarca en el "Proyecto Infancia Segura", una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.

Impacto y antecedentes

La Iglesia Morningside eliminó toda la información referente a Eubanks de su sitio web. El acusado tenía una larga trayectoria en la congregación, donde había asistido desde niño y participado en los ministerios juveniles y universitarios.

Graduado del Baptist College of Florida con una licenciatura en música, su biografía en el portal de la iglesia (ahora eliminada) destacaba su pasión por la música y por "guiar a las personas en la adoración".

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información adicional sobre este caso se ponga en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Leon.