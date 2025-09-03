Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

TALLAHASSEE — El principal responsable de salud pública del estado de Florida , Joseph Ladapo, anunció este miércoles que trabajarán para poner fin a la vacunación obligatoria en los colegios y comparó la obligatoriedad de las vacunas a la esclavitud.

"Todas las obligaciones están equivocadas y rebosan desdén y esclavitud. ¿Quién soy yo, como gobierno, o como cualquier otra persona para decirle a nadie lo que debes meter en tu cuerpo?", dijo Ladapo desde Valrico entre vítores al anunciar la medida.

ATAQUE Un tiburón hiere gravemente a un niño de 8 años en los Cayos de Florida

En este sentido, afirmó que no "tiene derecho" a tomar esta decisión. "Tu cuerpo es un regalo de Dios", defendió; al mismo tiempo, agregó que el creciente escepticismo hacia las vacunas es "un reflejo de la luz de Dios contra la oscuridad de la tiranía y la opresión".

El gobernador del estado, Ron DeSantis, anunció la creación de una comisión estatal llamada 'Make America Healthy Again' --Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable-- para promover la libertad de decisión en cuestiones sanitarias.

La controvertida medida convertiría a Florida en el primer estado de Estados Unidos en poner fin a los requisitos de vacunación.

Las vacunas que protegen de enfermedades como el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria, el tétanos y la tos ferina, entre otras, son obligatorias en el estado de Florida desde hace décadas para guarderías infantiles y colegios, si bien se permite a los padres oponerse a la obligatoriedad por motivos religiosos.

Libertad médica

Florida se ha convertido en el modelo nacional de libertad médica. Hoy establecimos la Comisión Florida Make America Healthy Again para recomendar la integración a nivel estatal de los principios de MAHA y ampliar las protecciones para la elección de los padres en cuanto a las vacunas infantiles.

La comisión está presidida por la primera dama Casey DeSantis y el vicegobernador Jay Collins, Joseph Ladapo y directores de agencias estatales de salud y servicios humanos, y expertos en nutrición, seguridad de vacunas y medicina familiar.

"Hemos trabajado para empoderar a los floridanos a tomar las mejores decisiones para la salud de sus familias, y la Comisión MAHA de Florida seguirá impulsando esta misión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GovRonDeSantis/status/1963312526042812701&partner=&hide_thread=false Florida has become the national model for medical freedom. Today we established the Florida Make America Healthy Again Commission to recommend state-level integrations of MAHA principles and expanded protections for parental choice regarding childhood vaccines.



Chaired by First… pic.twitter.com/9daT0SuYM8 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 3, 2025

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press / X