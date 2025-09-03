miércoles 3  de  septiembre 2025
Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El gobernador Ron DeSantis anunció la creación de la comisión estatal llamada 'Make America Healthy Again' para promover la libertad de decisión sanitaria

Campaña de vacunación de niños

Campaña de vacunación de niños

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TALLAHASSEE — El principal responsable de salud pública del estado de Florida, Joseph Ladapo, anunció este miércoles que trabajarán para poner fin a la vacunación obligatoria en los colegios y comparó la obligatoriedad de las vacunas a la esclavitud.

"Todas las obligaciones están equivocadas y rebosan desdén y esclavitud. ¿Quién soy yo, como gobierno, o como cualquier otra persona para decirle a nadie lo que debes meter en tu cuerpo?", dijo Ladapo desde Valrico entre vítores al anunciar la medida.

En este sentido, afirmó que no "tiene derecho" a tomar esta decisión. "Tu cuerpo es un regalo de Dios", defendió; al mismo tiempo, agregó que el creciente escepticismo hacia las vacunas es "un reflejo de la luz de Dios contra la oscuridad de la tiranía y la opresión".

El gobernador del estado, Ron DeSantis, anunció la creación de una comisión estatal llamada 'Make America Healthy Again' --Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable-- para promover la libertad de decisión en cuestiones sanitarias.

La controvertida medida convertiría a Florida en el primer estado de Estados Unidos en poner fin a los requisitos de vacunación.

Las vacunas que protegen de enfermedades como el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria, el tétanos y la tos ferina, entre otras, son obligatorias en el estado de Florida desde hace décadas para guarderías infantiles y colegios, si bien se permite a los padres oponerse a la obligatoriedad por motivos religiosos.

Libertad médica

Florida se ha convertido en el modelo nacional de libertad médica. Hoy establecimos la Comisión Florida Make America Healthy Again para recomendar la integración a nivel estatal de los principios de MAHA y ampliar las protecciones para la elección de los padres en cuanto a las vacunas infantiles.

La comisión está presidida por la primera dama Casey DeSantis y el vicegobernador Jay Collins, Joseph Ladapo y directores de agencias estatales de salud y servicios humanos, y expertos en nutrición, seguridad de vacunas y medicina familiar.

"Hemos trabajado para empoderar a los floridanos a tomar las mejores decisiones para la salud de sus familias, y la Comisión MAHA de Florida seguirá impulsando esta misión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GovRonDeSantis/status/1963312526042812701&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press / X

