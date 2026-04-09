jueves 9  de  abril 2026
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Los días de partido, Miami-Dade refuerza Metrorail y Metrobus con rápidos viajes desde $2.25 que evitan congestión en las vías, pagos de parking y demoras

Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.

Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Mapa de metrorail al Nu Stadium.&nbsp;

Mapa de metrorail al Nu Stadium. 

MIAMI-DADE
Incremento del número de pasajeros en el transporte público de Miami-Dade.&nbsp;

Incremento del número de pasajeros en el transporte público de Miami-Dade. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El transporte público en el condado se consolida como la mejor alternativa para llegar al Miami Freedom Park Nu Stadium, sede del Inter Miami CF, gracias al aumento del servicio de Metrorail y Metrobus, con tarifas accesibles y frecuencias especiales en días de partido.

Según reciente informe de las autoridades del condado, durante el juego inaugural en casa del equipo, celebrado el 4 de abril, más de 2.000 aficionados optaron por el transporte público, lo que impulsó un incremento significativo en el uso del sistema. La estación de Miami International Airport Station registró un aumento de más del 150% en usuarios del tren en comparación con el año anterior.

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La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó el impacto positivo del sistema en la movilidad del condado. “El entusiasmo en torno al primer juego en casa de Inter Miami trajo una energía increíble a nuestra comunidad, y es fantástico ver a tantos residentes y visitantes eligiendo el transporte público como parte de esa celebración”, afirmó. En una publicación en redes sociales, agregó que la inversión en transporte confiable y accesible reduce el tráfico y mejora la experiencia para todos.

Transporte público al estadio del Inter Miami: horarios y rutas

Después de esta positiva experiencia, la alcaldesa insta a los fans a utilizar el transporte público para ir a disfrutar del Inter Miami FC.

A tal efecto, durante los días de partido, el sistema de Metrorail operará trenes hacia la estación del aeropuerto cada 15 minutos. La última salida de la Línea Naranja desde el aeropuerto está programada para la medianoche, lo que facilita el regreso de los aficionados tras el encuentro.

Por su parte, Metrobus refuerza varias rutas clave. La ruta 37, que conecta zonas cercanas al estadio, experimentó un aumento del 10% en la demanda, mientras que la ruta 150, que enlaza Miami Beach con el aeropuerto, también registró un crecimiento en pasajeros.

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Mapa de metrorail al Nu Stadium.

Mapa de metrorail al Nu Stadium.

Precios del Metrorail y Metrobus para ir al estadio

Los costos del transporte público se mantienen accesibles para los aficionados. El viaje sencillo se cobra a 2.25 dólares por persona, mientras que el pase de un día cuesta 5.65 dólares por pasajero.

Estos precios permiten a los usuarios asistir al partido sin preocuparse por estacionamiento o congestión vehicular, especialmente en eventos de alta asistencia.

Beneficios para los fanáticos del Inter Miami

Además del ahorro en transporte, los aficionados que utilicen el sistema público reciben incentivos dentro del estadio. El club Inter Miami CF ofrece un crédito de 10 dólares en alimentos y bebidas para quienes lleguen utilizando transporte público.

La directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas del condado, Stacy L. Miller, resaltó la eficiencia del sistema. “Mover personas de forma segura y eficiente es lo que hacemos los 365 días del año. Lo más emocionante no es solo el aumento en usuarios, sino los miles de nuevos pasajeros que descubrieron cómo el sistema puede funcionar para ellos”, señaló.

Transporte Público incremento
Incremento del número de pasajeros en el transporte público de Miami-Dade.

Incremento del número de pasajeros en el transporte público de Miami-Dade.

Impacto en el tráfico y la movilidad en Miami-Dade

Según las autoridades, el incremento del 16% en el uso general del Metrorail durante el evento inaugural del Inter Miami demuestra el papel clave del sistema en eventos masivos.

Con al menos 17 eventos programados en el estadio en los próximos meses, se espera que el uso del transporte público continúe en aumento.

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