lunes 18  de  mayo 2026
FÚTBOL

Lionel Messi y una racha goleadora que sigue su marcha

Por cuarto partido corrido, el astro argentino Lionel Messi encontró las redes este domingo, en una victoria del Inter Miami por 2-0 ante los Portland Timbers

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

GIORGIO VIERA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Inter Miami venció 2-0 al Portland Timbers este domingo en la Major League Soccer (MLS) y firmó su primera victoria en el Nu Stadium, guiado por una actuación decisiva de Lionel Messi, quien anotó por cuarto partido consecutivo.

Messi, de 38 años, disputó los 90 minutos en su penúltima presentación con las "Garzas" antes de incorporarse a la concentración de la selección de Argentina para defender el título de campeón mundial en Norteamérica 2026.

Lee además
El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.
Fútbol

Messi rebaja la presión sobre Argentina: “Hay otros favoritos que llegan mejor”
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
Fútbol

Messi lidera la lista preliminar de Argentina para defender el título en el Mundial 2026

El equipo del técnico argentino Guillermo Hoyos se mostró como amplio dominador del encuentro y fue al minuto 30 cuando rompió el empate luego de una estupenda triangulación entre Luis Suárez, Telasco Segovia y Messi.

"No nos hicieron goles y eso es importante", dijo Hoyos en conferencia de prensa. "Se sumaron tres puntos importantes y logramos el primer triunfo en casa, es emocionante".

Messi definió de frente al arco ante un pase de taco de Segovia, que sumó su octava asistencia de la temporada.

Embed

A cuatro minutos del final de la primera parte, Messi sumó a la lista de asistencias, se quitó la marca de tres defensores y dejó completamente solo al internacional mexicano Germán Berterame, quien definió con remate fuerte y abajo.

"Trato de mantener la calma y seguir trabajando", comentó Berterame, quien entró en la lista preliminar de México para la Copa del Mundo.

"Quiero trabajar hasta el último partido y si Dios quiere estaré en la lista final".

Portland tuvo problemas para quitarle la pelota a Miami en la mitad de la cancha y cuando lo hizo, no tuvo claridad con el venezolano Kevin Kelsy, quien se mostró como la principal arma en ataque.

Defensivamente, el Inter Miami cumplió uno de sus grandes objetivos al mantener el arco en cero después de permitir 10 goles en los últimos cuatro partidos.

Protesta en la grada

El encuentro estuvo marcado en la grada por la ausencia de la barra oficial del Inter Miami, La Familia, que no alentó al equipo en señal de protesta por la falta de atención de los jugadores en partidos anteriores.

La acción no fue bien recibida por Messi, quien en los minutos finales mostró inconformidad con la actitud de los aficionados.

El cierre del calendario de la primera mitad de la temporada será el próximo domingo, cuando el club rosa reciba la visita del Philadelphia Union en el Nu Stadium.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Messi se mantiene como el jugador mejor pagado en la MLS

Messi brinda un nuevo recital en triunfo del Inter Miami

Messi, el niño que hizo renunciar a un DT que vio "al mejor jugador del mundo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
MEDIDAS

Dictadura de Nicaragua queda aislada en el sistema de integración centroamericana

Te puede interesar

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
FLORIDA

Acusan en una corte de Miami a Alex Saab por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
ENTREVISTA

Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

Imagen de la ciudad de Nueva York.
NUEVA YORK

El precio mínimo de renta en Manhattan supera por 1era vez los 5.000 dólares