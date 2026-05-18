Lionel Messi y una racha goleadora que sigue su marcha

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

MIAMI.- El Inter Miami venció 2-0 al Portland Timbers este domingo en la Major League Soccer ( MLS ) y firmó su primera victoria en el Nu Stadium , guiado por una actuación decisiva de Lionel Messi , quien anotó por cuarto partido consecutivo.

Messi, de 38 años, disputó los 90 minutos en su penúltima presentación con las "Garzas" antes de incorporarse a la concentración de la selección de Argentina para defender el título de campeón mundial en Norteamérica 2026.

Fútbol Messi lidera la lista preliminar de Argentina para defender el título en el Mundial 2026

El equipo del técnico argentino Guillermo Hoyos se mostró como amplio dominador del encuentro y fue al minuto 30 cuando rompió el empate luego de una estupenda triangulación entre Luis Suárez, Telasco Segovia y Messi.

"No nos hicieron goles y eso es importante", dijo Hoyos en conferencia de prensa. "Se sumaron tres puntos importantes y logramos el primer triunfo en casa, es emocionante".

Messi definió de frente al arco ante un pase de taco de Segovia, que sumó su octava asistencia de la temporada.

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A cuatro minutos del final de la primera parte, Messi sumó a la lista de asistencias, se quitó la marca de tres defensores y dejó completamente solo al internacional mexicano Germán Berterame, quien definió con remate fuerte y abajo.

"Trato de mantener la calma y seguir trabajando", comentó Berterame, quien entró en la lista preliminar de México para la Copa del Mundo.

"Quiero trabajar hasta el último partido y si Dios quiere estaré en la lista final".

Portland tuvo problemas para quitarle la pelota a Miami en la mitad de la cancha y cuando lo hizo, no tuvo claridad con el venezolano Kevin Kelsy, quien se mostró como la principal arma en ataque.

Defensivamente, el Inter Miami cumplió uno de sus grandes objetivos al mantener el arco en cero después de permitir 10 goles en los últimos cuatro partidos.

Protesta en la grada

El encuentro estuvo marcado en la grada por la ausencia de la barra oficial del Inter Miami, La Familia, que no alentó al equipo en señal de protesta por la falta de atención de los jugadores en partidos anteriores.

La acción no fue bien recibida por Messi, quien en los minutos finales mostró inconformidad con la actitud de los aficionados.

El cierre del calendario de la primera mitad de la temporada será el próximo domingo, cuando el club rosa reciba la visita del Philadelphia Union en el Nu Stadium.

FUENTE: AFP