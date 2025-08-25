Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

El auge de las construcciones de lujo o altos edificios en Miami empujan los precios de la vivienda al alza.

MIAMI .- Los inquilinos del sur de Florida tendrán más opciones este año, al ubicarse el área metropolitana de Miami en el séptimo lugar a nivel nacional en construcción de apartamentos , con 15.666 nuevas unidades en 2025, según el más reciente reporte de RentCafe.com . La cifra representa alrededor del 25% del total de los nuevos alquileres previstos en Florida, donde se levantarán unas 62.200 viviendas en renta.

En todo el país, se espera la apertura de más de medio millón de apartamentos durante 2025. En este contexto, Florida destaca como el segundo estado constructor de viviendas en alquiler, superado solo por Texas. Más de la mitad de los proyectos se concentran en el sur de Estados Unidos, confirmando la región como motor de la expansión residencial.

Sur de Florida frente a otros mercados del estado

El dinamismo de Miami-Dade supera ampliamente a otros polos de construcción:

Miami metro: 15.666 unidades en 2025.

15.666 unidades en 2025. Tampa + Jacksonville: 13.777 unidades combinadas.

13.777 unidades combinadas. Miami ciudad: 5.300 nuevas viviendas, el mayor volumen en la zona.

5.300 nuevas viviendas, el mayor volumen en la zona. Fort Lauderdale y Hollywood: 1.600 unidades cada una.

Hialeah: 1.150 nuevos apartamentos.

Desaceleración natural

Pese al volumen de proyectos, el informe advierte que el área de Miami completará 28% menos apartamentos que en 2024, reflejo de un enfriamiento en los ritmos de construcción tras varios años de auge. De los 20 principales mercados de EEUU, solo cinco aumentarán su actividad frente al año anterior, y Miami no está entre ellos.

Mercado en constante evolución

Los datos utilizados por RentCafe.com provienen de Yardi Matrix, junto con estadísticas oficiales de agencias federales como el Censo de EEUU, el Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD) y la Oficina de Estadísticas Laborales. El estudio busca ofrecer un panorama claro de cómo la oferta de apartamentos afecta la vida diaria de millones de inquilinos y propietarios en todo el país.

Con este repunte constructivo, el mercado de alquiler en Miami se mantiene como uno de los más dinámicos del país, aunque sujeto a los ajustes de una etapa de maduración tras años de crecimiento acelerado.

Precios de alquiler en Miami: panorama 2025

Para entender el mercado es importante hablar los precios de estas nuevas construcciones. De acuerdo con DecoNova International Group, los precios de renta reflejan las tendencias en zonas clave con alta concentración de nuevos desarrollos:

Centro de Miami y Brickell: epicentros de residencias premium y proyectos de lujo.

epicentros de residencias premium y proyectos de lujo. Un dormitorio: $2.600 a $2.800 mensuales.



Dos dormitorios con vista al mar: $3.800 a $4.000 mensuales .

.

Penthouse y residencias icónicas: más de $10.000 mensuales , con un caso documentado de $21.500 en renta.

, con un caso documentado de en renta. Barrios emergentes y suburbanos: Little Havana, Edgewater (zonas menos desarrolladas), Coral Gables y Kendall.

Little Havana, Edgewater (zonas menos desarrolladas), Coral Gables y Kendall. Un dormitorio: $2.000 a $2.200 mensuales.



Dos dormitorios: $2.700 a $3.200 mensuales.

Contexto y tendencias de las nuevas construcciones

A pesar de las cifras, este año de construyen menos apartamentos para la renta. En 2024, se añadieron 18.600 nuevas unidades al mercado en Miami, superando la demanda de nuevos arrendamientos y provocando una baja en los precios de renta en general.

Expertos inmobiliarios señalan que la creación de comunidades de alquiler administradas por empresas, con depósitos de seguridad más bajos, contribuyó a reducciones de hasta 200 dólares en los precios de renta en la ciudad.

