jueves 9  de  octubre 2025
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

La Niña suele provocar más huracanes en el Atlántico que en el Pacífico y tiene su opuesto, El Niño. Ambos moldean las condiciones climáticas del mundo

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.

AFP
Huracán Béryl.&nbsp;

Huracán Béryl. 

AFP/ ezgif
Imagen del huracán Milton en 2024

Imagen del huracán Milton en 2024

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Niña está de regreso, aunque se prevé que sea débil, lo que limitará el enfriamiento del planeta y el aumento de la potencia de los huracanes en el Atlántico, informó este jueves la agencia meteorológica estadounidense.

Este fenómeno climático se caracteriza por la caída de la temperatura de las aguas superficiales del centro y el este de las latitudes cercanas al Ecuador en el océano Pacífico.

Lee además
Huracán Imelda.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Imelda se aleja de Bermudas
 La depresión tropical Priscilla llegó el domingo a la costa suroccidental de México, amenazando con generar fuertes lluvias antes de disiparse.
CLIMA

Huracán Priscilla gana fuerza y provoca oleaje y lluvias en México

Debido a los cambios, la variación de la velocidad y la dirección del viento en las capas altas de la atmósfera, La Niña suele provocar más huracanes en el Atlántico que en el Pacífico.

La Niña tiene su opuesto, El Niño. Estos dos fenómenos moldean las condiciones climáticas del mundo con fases neutras intermedias.

Tras un breve periodo de condiciones débiles marcadas por La Niña entre diciembre de 2024 y marzo de este año, se registraron unos meses de neutralidad.

Invierno boreal

Pero el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos declaró este jueves que La Niña había vuelto.

Las condiciones para ello "surgieron en septiembre, como lo indica la caída de las temperaturas de la superficie del mar (TSM) por debajo de la media en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial", afirmó.

La agencia prevé que La Niña persista durante el invierno boreal, aunque con baja probabilidad de que "provoque los efectos invernales habituales".

El episodio de La Niña que se extendió de 2020 a 2023, una duración inusualmente prolongada, fue el primero denominado "triple dip" del siglo XXI y el tercero desde 1950, e intensificó las sequías y las inundaciones.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamás y la esperada liberación de rehenes

Papa León XIV advierte que el ejercicio del periodismo nunca puede considerarse un crimen

Parlamentarios europeos piden clasificar a Cuba como Estado promotor del terrorismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre