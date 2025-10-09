Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

La fiscal general de Nueva York , Letitia James , la activista de extrema izquierda que persiguió y acosó judicialmente al entonces expresidente Donald J Trump, ahora enfrenta cargos penales por fraude hipotecario, reportaron medios estadounidenses.

La acusación fue presentada ante un gran jurado de Virginia, donde previamente se había imputado a otro acosador y enemigo acérrimo de Trump, el exdirector del FBI James Comey, quien nunca presentó cargos contra Hillary Clinton por el escándalo de decenas de miles de emails borrados, pero sí fue parte del complot político en la inventada trama de Rusia para destituir al entonces presidente electo en 2016.

SEGURIDAD Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

Según la cadena CNN y otros medios, la acusación contra la fiscal de ultraizquierda de 66 años es por fraude hipotecario y por asuntos relacionados con otra propiedad que ayudó a comprar a su sobrina en Virginia, en 2023, falsificando información personal y datos para su beneficio.

Nadie está por encima de la ley

Los casos en contra de James y Comey fueron presentados por Lindsey Halligan, una fiscal federal nominada por el presidente republicano, luego de que el fiscal al que reemplazó renunciara tras sostener que no había evidencia para presentar cargos contra ellos, lo mismo que ocurrió con Hillary Clinton y otros demócratas del ala radical beneficiados siempre por la justicia estadounidense que ha sido politizada por la extrema izquierda.

The Washington Post dijo que Halligan había radicado el caso ante el gran jurado de Alexandria, en Virginia.

El presidente Trump pidió recientemente en público a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones en contra de James, Comey y otras figuras corruptas en Washington que han campeado a sus anchas sin nunca enfrentar a la justicia.

Tanto James como Comey se encargaron de hacer hasta lo imposible porque Trump fuera condenado y no pudiera aspirar siquiera a la Presidencia. En especial, James lo dijo muchas veces en público: "mi único objetivo es poner en la cárcel a Trump". El odio visceral y la presión de la élite demócrata o Estado Profundo hicieron que Trump se volviera la obsesión de James y Comey, ahora enjuiciados.

FUENTE: Con información de AFP.