Líderes mundiales celebran Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con sus partidarios durante una manifestación en Caracas el 28 de agosto de 2024. Los partidarios de la oposición venezolana se manifestaron el 28 de agosto, un mes después de la disputada reelección del presidente Nicolás Maduro, quien blindó su gabinete con un hombre fuerte al mando de la ley y el orden.

Políticos, líderes y organizaciones civiles han reaccionado al conocerse que María Corina Machado , abanderada de la lucha democrática de Venezuela fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Las redes sociales se han colmado de mensajes , y el nombre de María Corina Machado, es el número 1 de tendencias.

Aliados de la dirigente, como el considerado presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, han calificado el premio como un "merecidísimo reconocimiento" a la larga lucha por la libertad y la democracia.

La congresista republicana María Elvira Salazar se sumó a la lista de personalidades que celebran la noticia.

Hoy el mundo rinde homenaje a una mujer que encarna el espíritu de libertad de todo un continente.@MariaCorinaYA es el Simón Bolívar de nuestros tiempos.

Su coraje y su fe inquebrantable en la democracia inspiran a millones de venezolanos , y a todos los que creemos en la… https://t.co/prunpFR2oi — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) October 10, 2025

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba se une a la celebración

A través de una carta, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba manifestó su profunda alegría tras conocer el anuncio de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

María Corina ha demostrado con firmeza y constancia un liderazgo inequívoco uniendo a la oposición venezolana en un proyecto común. Su lucha incansable por una transición democrática en Venezuela le ha convertido en un referente de resistencia democrática en la región abriendo un horizonte de inspiración para otras naciones que luchan por la libertad como Cuba.

Para nosotros, como cubanos, este premio representa también una esperanza compartida: la de que la valentía, el compromiso y la lucha cívica y pacífica por la democracia son caminos posibles para conquistar la libertad de nuestros pueblos.

Hoy nos unimos al pueblo venezolano en este reconocimiento merecido, y reafirmamos que la causa de la democracia y los derechos humanos es una causa común. La causa de la libertad de Venezuela es también la causa de la libertad de Cuba.

Consejo para la Transición Democrática en Cuba

La Habana, 10 de octubre de 2025

María Corina Machado representa la firmeza, la coherencia y la esperanza de un pueblo que no se rinde. Su valentía ante la represión y su compromiso con la democracia la hacen merecedora del Premio Nobel de la Paz 2025



Tuve el honor de compartir con ella la defensa de la… https://t.co/JBf8m2dSEE — Juan Guaidó (@jguaido) October 10, 2025

El galardón a Machado no solo es un homenaje a su trayectoria personal, marcada por la inhabilitación política y una persecución constante, sino que también representa un poderoso mensaje de apoyo a la sociedad civil venezolana que ha persistido en la resistencia pacífica.

.@MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia.

Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela.

VLLC! https://t.co/4mXYzoFMtP — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2025

Al ser la primera venezolana en recibir este Nobel, el premio se convierte en un símbolo de la esperanza de todo un pueblo por recuperar sus derechos fundamentales. La propia Machado, al enterarse de la noticia, expresó estar "en shock" y visiblemente emocionada, asegurando que el premio es algo que "el pueblo venezolano se merece" y que ella es solo parte de un gran movimiento que está "muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país y la paz para la región".

María Corina Machado, Premio Nobel de La Paz:

Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano. pic.twitter.com/ggL3PCOamF — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 10, 2025

La líder opositora venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Noruego del Nobel en Oslo.

Este prestigioso reconocimiento subraya la importancia global de su desafío al régimen venezolano y su papel clave en la unificación de una oposición política que históricamente ha estado dividida.

El Comité enfatizó que, en un momento en que la democracia está en retroceso internacionalmente, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten, manteniendo viva la llama de la democracia en medio de la oscuridad.

MARÍA CORINA MACHADO,



PREMIO NOBEL DE LA PAZ...



Y DE LA LIBERTAD.



BRAVÍSIMA AMIGA,



QUÉ FELICIDAD. pic.twitter.com/6A3MQin95R — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 10, 2025

Felicito a la valiente María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. Su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo. Este reconocimiento honra su coraje, su liderazgo y el espíritu del… pic.twitter.com/SVBK98LyIB — Iván Duque (@IvanDuque) October 10, 2025

Con profundo orgullo felicito a @MariaCorinaYA, digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo. pic.twitter.com/FM10Bh0mzh — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) October 10, 2025

El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es un reconocimiento a una mujer valiente que lucha junto a su pueblo por la democracia y la libertad. También a los millones de venezolanos exiliados, muchos de ellos en #CastillayLeón, donde hoy son parte de nosotros… https://t.co/sraz5zDfhU — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 10, 2025

Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles.



Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. https://t.co/AupOShg8Gm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

Hoy quiero desearle un muy feliz cumpleaños a María Corina Machado, quien en los últimos años ha acompañado a nuestra familia.



Se hizo amiga de mamá en 2022, cuando ella enfrentaba su diagnóstico de cáncer. Desde entonces estuvo cerca, acompañándola con cariño, fe y esperanza.… pic.twitter.com/3Xduxs4UKk — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) October 7, 2025

FUENTE: Redacción