Líderes mundiales celebran Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado

Políticos, líderes y organizaciones civiles han reaccionado al conocerse que María Corina Machado, abanderada de la lucha democrática de Venezuela fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Al ser la primera venezolana en recibir este Nobel, el premio se convierte en un símbolo de la esperanza de todo un pueblo por recuperar sus derechos fundamentales
Las redes sociales se han colmado de mensajes, y el nombre de María Corina Machado, es el número 1 de tendencias.
Aliados de la dirigente, como el considerado presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, han calificado el premio como un "merecidísimo reconocimiento" a la larga lucha por la libertad y la democracia.
La congresista republicana María Elvira Salazar se sumó a la lista de personalidades que celebran la noticia.
A través de una carta, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba manifestó su profunda alegría tras conocer el anuncio de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.
María Corina ha demostrado con firmeza y constancia un liderazgo inequívoco uniendo a la oposición venezolana en un proyecto común. Su lucha incansable por una transición democrática en Venezuela le ha convertido en un referente de resistencia democrática en la región abriendo un horizonte de inspiración para otras naciones que luchan por la libertad como Cuba.
Para nosotros, como cubanos, este premio representa también una esperanza compartida: la de que la valentía, el compromiso y la lucha cívica y pacífica por la democracia son caminos posibles para conquistar la libertad de nuestros pueblos.
Hoy nos unimos al pueblo venezolano en este reconocimiento merecido, y reafirmamos que la causa de la democracia y los derechos humanos es una causa común. La causa de la libertad de Venezuela es también la causa de la libertad de Cuba.
Consejo para la Transición Democrática en Cuba
La Habana, 10 de octubre de 2025
El galardón a Machado no solo es un homenaje a su trayectoria personal, marcada por la inhabilitación política y una persecución constante, sino que también representa un poderoso mensaje de apoyo a la sociedad civil venezolana que ha persistido en la resistencia pacífica.
Al ser la primera venezolana en recibir este Nobel, el premio se convierte en un símbolo de la esperanza de todo un pueblo por recuperar sus derechos fundamentales. La propia Machado, al enterarse de la noticia, expresó estar "en shock" y visiblemente emocionada, asegurando que el premio es algo que "el pueblo venezolano se merece" y que ella es solo parte de un gran movimiento que está "muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país y la paz para la región".
La líder opositora venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Noruego del Nobel en Oslo.
Este prestigioso reconocimiento subraya la importancia global de su desafío al régimen venezolano y su papel clave en la unificación de una oposición política que históricamente ha estado dividida.
El Comité enfatizó que, en un momento en que la democracia está en retroceso internacionalmente, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten, manteniendo viva la llama de la democracia en medio de la oscuridad.
