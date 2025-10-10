viernes 10  de  octubre 2025
El Nobel de la Paz para María Corina Machado es el séptimo en Latinoamérica desde 1901

La líder opositora, la primera de Venezuela con el Premio, es considerada ejemplo “extraordinario” de valentía civil en la región en este tiempo, según Comité.

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país

 

Cuenta en X de María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-El Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder del movimiento democrático en Venezuela, es el séptimo otorgado por el Comité Noruego a personalidades de Latinoamérica desde que fue creado en 1901 para reconocer el trabajo de promoción por la paz y la fraternidad entre las naciones y de la abolición o reducción de los ejércitos existentes.

Machado, ingeniera y dirigente opositora que ha construido el proceso político de rescate de las libertades en este país bajo el régimen autoritario de Nicolás Maduro, fue reconocida por su labor “valiente” en la región, desde que ganó la candidatura presidencial de la primaria, en 2023.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz
La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

“Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el comité en el discurso de anuncio del Nobel de la Paz.

Latinoamericanos con el Nobel

Antes de Machado, otros seis latinoamericanos han sido galardonados con el Nobel de la Paz. Estos son:

*El diplomático Carlos Saavedra Lamas, de Argentina, fue el primero de la región en ser premiado con la edición de 1936, por su mediación en el conflicto del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

*Otro argentino, el profesor Adolfo Pérez Esquivel, obtuvo el premio en 1980 por su resistencia pacífica contra las dictaduras militares en América Latina.

*El diplomático de México Alfonso García Robles fue reconocido en 1982 por su labor en la “desnuclearización” de América Latina mediante el Tratado de Tlatelolco.

*El presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, en 1987, por su rol clave en la firma del Plan de Paz para Centroamérica

*La activista guatemalteca Rigoberta Menchú fue premiada, en 1992 con el inicio de la década, por su gestión a favor de los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social.

*El sexto fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2016, por su propuesta y esfuerzos en el proceso de paz con las FARC.

El comité Noruego reconoce a Machado este 2025 por “su trabajo incansable al promover derechos democráticos al pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, un proceso clave para la estabilidad y la seguridad de la región en este siglo.

FUENTE: Con información de nobelprize.org, un.org, CronicaUno,

