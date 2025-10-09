jueves 9  de  octubre 2025
OPINIÓN

Rubio se impuso y Grenell perdió terreno en Venezuela

La diplomacia al estilo Grenell ha sido la primera baja. Ahora, la política exterior estadounidense hacia Venezuela se mide en términos de fuerza

Perfiles-Edward-Rodriguez (2).jpg
Por Edward Rodríguez

La reciente orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda comunicación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sin duda alguna representa una victoria decisiva para el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y su línea dura, pero también marca el fracaso del enfoque negociador impulsado por el enviado especial Richard Grenell. Con esta medida, la Casa Blanca abandona formalmente la vía diplomática, cerrando la puerta a cualquier acuerdo con Miraflores, a pesar de que aún se permite la recepción (en Venezuela) de deportados y ciertas transacciones petroleras a través de Chevron.

Durante meses, Rubio y Grenell encarnaron dos estrategias opuestas. El primero, convertido en un actor central de la política exterior hacia América Latina, insiste en que el régimen de Maduro solo caerá mediante presión militar, sanciones severas y acciones de inteligencia. Respaldado por figuras como John Ratcliffe, Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); y Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca; Rubio considera a Maduro un “narco-fugitivo” y una amenaza directa para la región.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes
El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC. video
TENSIONES

Marco Rubio: Los bombardeos israelíes en Gaza deben acabar para liberar a los rehenes

Grenell, por su parte, apostó por una solución negociada, buscando abrir canales con Caracas a cambio de concesiones económicas. Desde su rol como enviado especial, promovió una diplomacia discreta con Jorge Rodríguez, retomando contactos establecidos desde las negociaciones de México en 2020. Su objetivo no era solo político, sino también personal: consolidarse como figura clave en el gabinete de Trump.

La tensión entre ambas posturas se resolvió a principios de octubre de este año, cuando Trump, frustrado por la falta de avances e improvisaciones del enviado especial, ordenó personalmente a Grenell cesar toda gestión con el chavismo. La noticia, filtrada al Diario New York Times, confirmó la derrota del ala que le daba oxígeno a Maduro.

El desenlace no solo deja a Grenell fuera de juego, sino que habilita una nueva fase: la de una posible intervención militar en tierra. Voces dentro de la administración admiten que ya existen planes operativos para actuar dentro de Venezuela, con el argumento de destruir redes de narcotráfico. Sin embargo, el trasfondo es claro: se trata de asfixiar al régimen hasta su colapso.

Mientras tanto, el madurismo-chavismo se atrinchera, moviliza milicias y busca apoyo en actores externos como por ejemplo El Vaticano a donde, aprovechándose de las reuniones a propósito de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, enviaron una carta pidiendo su intercesión. La incertidumbre se instala como protagonista del escenario caribeño.

La diplomacia al estilo Grenell ha sido la primera baja. Ahora, la política exterior estadounidense hacia Venezuela se mide en términos de fuerza. Como advirtió Trump desde la cubierta de un portaaviones: “Quienes desafíen a Estados Unidos enfrentarán fuego y furia como nunca antes se ha visto”.

Por ahora resuelto aparentemente el conflicto entre Hamás-Israel por la vía de la negociación que es una victoria para Trump, al mandatario estadounidense le queda por resolver entre otros problemas en el mundo, el de Venezuela, donde unos días pinta en que será inmediato y otros días que será prolongado, pero solo el propio Trump y Rubio, al oído, saben cuándo será el “Día D”.

Temas
Te puede interesar

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Donaltrón" es, en realidad, un ancianito inocentón

Maduro, el arzobispo y la canonización

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre