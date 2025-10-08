miércoles 8  de  octubre 2025
SNAP Florida: fechas de pagos y calendario de depósitos hasta el 12 de octubre

El programa SNAP busca aumentar el poder adquisitivo de los hogares con recursos limitados para que puedan acceder a una dieta balanceada y nutritiva

Los cupones SNAP en Florida dan un pago máximo por persona para comprar alimentos básicos

Los cupones SNAP en Florida dan un pago máximo por persona para comprar alimentos básicos

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de la creciente inflación y las dificultades que enfrentan millones de familias para acceder a alimentos saludables, el programa de asistencia alimentaria SNAP continúa siendo un salvavidas para los hogares de bajos ingresos en Florida.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantiene su calendario de pagos entre el 6 y el 12 de octubre de 2025 para los beneficiarios del estado.

El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), administrado a nivel federal, pero implementado por cada estado, busca aumentar el poder adquisitivo de los hogares con recursos limitados para que puedan acceder a una dieta balanceada y nutritiva.

La elegibilidad depende de factores como el tamaño de la familia, los ingresos mensuales y ciertos gastos, con criterios que se ajustan anualmente en cada estado.

En Florida, miles de residentes reciben mensualmente esta ayuda en forma de cupones electrónicos que permiten comprar alimentos básicos.

¿Qué se puede comprar con SNAP?

El beneficio está diseñado para promover hábitos alimenticios saludables.

Con los cupones SNAP se pueden adquirir:

  • Frutas y verduras

  • Carnes, aves y pescados

  • Productos lácteos

  • Panes y cereales

  • Grasas, aceites, condimentos y especias

En contraste, existen restricciones para evitar gastos en productos no esenciales o nocivos. No se pueden comprar bebidas alcohólicas, tabaco, productos de higiene personal, alimento para mascotas, vitaminas, medicamentos ni artículos no alimenticios.

Calendario de pagos en Florida

En Florida, los pagos de SNAP se distribuyen entre los días 1 y 28 de cada mes, siguiendo un esquema determinado por el octavo y noveno dígito del número de caso del beneficiario.

Para la segunda semana de octubre, las fechas son las siguientes:

  • Dígitos 18-20: 6 de octubre

  • Dígitos 21-24: 7 de octubre

  • Dígitos 25-27: 8 de octubre

  • Dígitos 28-31: 9 de octubre

  • Dígitos 32-34: 10 de octubre

  • Dígitos 35-38: 11 de octubre

  • Dígitos 39-41: 12 de octubre

De esta manera, las familias pueden anticipar la llegada de los fondos y organizar mejor sus compras.

Aunque el programa SNAP no cubre todos los gastos alimenticios de un hogar, especialistas coinciden en que resulta esencial para millones de personas en Florida y en el resto del país, en un contexto donde la inflación y los bajos salarios golpean con fuerza el bolsillo de los más vulnerables.

FUENTE: Con información de Marca USA

