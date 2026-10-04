Miami busca respuestas tras perder a De’Von Achane

Jaylen Wright #5 de los Miami Dolphins le entrega el balón a De'von Achane #28 durante la primera mitad del partido de pretemporada en el Northwest Stadium el 14 de agosto de 2026 en Landover, Maryland

Los Dolphins buscan cómo recomponer su ataque tras perder a De’Von Achane por el resto de la temporada. El corredor sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la derrota 24-10 ante Kansas City y Miami lo colocó en la lista de reservas lesionados. La baja llega con el equipo en 0-3 y obliga al nuevo entrenador Jeff Hafley a reorganizar una pieza central de su ofensiva.

El primer nombre para asumir la responsabilidad es Ollie Gordon II. El corredor de segundo año pasó de tener un papel secundario a convertirse en la principal alternativa tras la lesión de Achane. Ante los Chiefs terminó con 17 acarreos para 41 yardas y un touchdown, además de tres recepciones para 14 yardas. Su perfil es diferente al de Achane: ofrece mayor físico para trabajar entre los tackles y en corto yardaje.

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Gordon, seleccionado en la sexta ronda del Draft de 2025, había tenido una participación limitada antes de la tercera jornada. Miami no necesita encontrar un sustituto idéntico a Achane, pero sí repartir las funciones que dejó vacantes uno de sus principales jugadores ofensivos.

Ahí aparece Jaylen Wright. El corredor estaba por delante de Gordon al comenzar la campaña, pero no pudo jugar contra Kansas City debido a problemas físicos. Wright aporta velocidad y puede asumir parte de las jugadas destinadas a atacar espacios abiertos.

La plantilla también cuenta con Jarquez Hunter y Carlos Washington Jr., del equipo de prácticas. Hafley dejó abierta la posibilidad de incorporar ayuda externa.

En ese escenario, Miami podría buscar un corredor veterano para añadir experiencia y profundidad. Entre los nombres mencionados aparecen Kareem Hunt, Raheem Mostert y Cam Akers, aunque no existe confirmación de que los Dolphins hayan acordado con alguno.

La decisión tendrá que tomarse rápidamente. Miami está 0-3 y el próximo domingo visitará a Minnesota. La pérdida de Achane, quien en 2025 produjo 1.838 yardas desde la línea de golpeo y fue seleccionado al Pro Bowl, modifica el ataque. Ahora los Dolphins deberán encontrar una combinación que permita mantener la producción terrestre sin cargar todo el peso sobre un jugador con poca experiencia.

Por lo pronto, Gordon parte como la respuesta inmediata, Wright representa la alternativa si está disponible y el mercado ofrece una tercera vía. Miami ya enfrenta la necesidad de rediseñar su backfield. El reto será distribuir la carga y conservar la amenaza terrestre mientras el cuerpo técnico evalúa qué combinación puede sostener el ataque en las próximas semanas del año.