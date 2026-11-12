jueves 12  de  noviembre 2026
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Tiroteo en Washington, un muerto y cuatro personas heridas

El Departamento de Policía de Washington indicó en X que su equipo de respuesta de emergencias se encontraba en la escena de un "tiroteo activo" en el área de Logan Circle, en la capital del país.

La policía respondió a un tiroteo en el centro de Washington el jueves, mientras que un funcionario local informó que varias personas resultaron heridas de bala en un gimnasio.

La policía respondió a un tiroteo en el centro de Washington el jueves, mientras que un funcionario local informó que varias personas resultaron heridas de bala en un gimnasio.

KEN CEDENO / AFP
La policía responde a un tiroteo en el centro de Washington el jueves, donde, según un funcionario local, varias personas resultaron heridas de bala en un gimnasio. El departamento de policía de Washington informó que su equipo de respuesta de emergencia se encontraba en el lugar del tiroteo en curso en la zona de Logan Circle, en la capital del país.

La policía responde a un tiroteo en el centro de Washington el jueves, donde, según un funcionario local, varias personas resultaron heridas de bala en un gimnasio. El departamento de policía de Washington informó que su equipo de respuesta de emergencia se encontraba en el lugar del tiroteo en curso en la zona de Logan Circle, en la capital del país.

KEN CEDENO / AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El sospechoso de un tiroteo mortal en Washington falleció este jueves aparentemente por un disparo autoinflingido mientras se encontraba atrincherado en un apartamento, asesinara a una persona y causara heridas a otras cuatro en el centro de Washington, según medios locales.

Autoridades locales informaron que una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo dentro y fuera de un gimnasio en el centro de Washington el jueves.

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El jefe de policía interino de la ciudad Jeffery Carroll dijo a periodistas que el sospechoso fue hallado con una herida de bala autoinfligida, después de atrincherarse en su apartamento, cerca del lugar.

Más temprano se informó que se habían producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle, por lo que se solicitó que no se acerquen a esta zona, escribió en X la concejal Brooke Pinto.

Medios locales informan que al menos cuatro personas recibieron disparos durante el incidente.

Poco después de las 8:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la ciudad y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

Decenas de autos policiales, de bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad, mientras varios videos publicados en redes sociales muestran una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas.

Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Según informó una concejal la policía respondió el jueves a un tiroteo en el centro de Washington, y "varias personas" habían sido baleadas en un gimnasio.

El Departamento de Policía de Washington indicó en X que su equipo de respuesta de emergencias se encontraba en la escena de un "tiroteo activo" en el área de Logan Circle, en la capital del país.

Brooke Pinto, miembro del Concejo Municipal de DC, dijo que el tiroteo ocurrió dentro y fuera de un gimnasio y que "varias personas" habían sido alcanzadas por los disparos. Añadió que la policía estaba buscando a un sospechoso.

Según periodistas en el lugar, hay gran presencia policial en Washington DC por un tirador activo. A los residentes se les advierte que se refugien en el lugar. Hay equipos SWAT preparándose para irrumpir en un edificio. Calle 15 NW en la intersección con la calle P.

Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país. E

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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