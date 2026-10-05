lunes 5  de  octubre 2026
Seguridad alimentaria

Empresa de Miami retira más de 1.400 bolsas de pasabocas con chicharrón

El producto colombiano llegó a tiendas de ocho estados sin las marcas federales de importación; hasta ahora no se han confirmado enfermedades ni lesiones asociadas con su consumo

Bolsas de “Yupi Golpe con Todo Sabor BBQ”, mezcla de papas, plátanos y chicharrón retirada del mercado por una empresa de Miami debido al incumplimiento de requisitos federales de importación.

Bolsas de “Yupi Golpe con Todo Sabor BBQ”, mezcla de papas, plátanos y chicharrón retirada del mercado por una empresa de Miami debido al incumplimiento de requisitos federales de importación.

Cortesía: USDA/FSIS
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Una empresa con sede en Miami retiró del mercado aproximadamente 189 libras de una mezcla de papas, plátanos y chicharrón distribuida en Florida y otros siete estados, debido a que el componente de cerdo fue elaborado en Colombia, país que no está autorizado para exportar productos cárnicos a Estados Unidos.

El retiro voluntario afecta bolsas de 60 gramos de “Yupi Golpe con Todo Sabor BBQ”, una combinación que incluye papas “Clásicas”, plátanos y “Chicharrón Fred”. La medida se aplica a todas las unidades, independientemente de la fecha impresa en el empaque.

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Inexport Logistics LLC, compañía establecida en Miami, retiró unas 189 libras, equivalentes a aproximadamente 1.428 bolsas, según el peso declarado de cada paquete. Los productos fueron enviados a distribuidores y comercios de Florida, Arizona, California, Colorado, Illinois, Kentucky, Minnesota y Texas.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, conocido como FSIS por sus siglas en inglés, informó que las bolsas no llevan las marcas oficiales de importación requeridas para los productos que contienen carne.

Atención entre consumidores hispanos

El aviso cobra especial relevancia en el sur de Florida, donde el chicharrón forma parte de los hábitos alimenticios de numerosas comunidades latinoamericanas. Es habitual en la gastronomía cubana, colombiana, dominicana, puertorriqueña y centroamericana, ya sea como plato, acompañamiento o ingrediente de paquetes de pasabocas importados.

En la cocina cubana, el chicharrón de cerdo se consume solo, acompañado con yuca o incorporado a distintas preparaciones. La popularidad del alimento y la presencia de marcas latinoamericanas en supermercados, bodegas y tiendas especializadas aumentan la posibilidad de que algunas bolsas permanezcan almacenadas en hogares de Miami-Dade y otros condados.

El retiro no obedece a que las autoridades hayan confirmado contaminación, intoxicaciones o defectos específicos en el producto. El problema es de admisibilidad e inspección: Colombia no figura entre los países habilitados para exportar productos cárnicos a Estados Unidos bajo los requisitos sanitarios federales.

El FSIS detectó las unidades durante una verificación destinada a comprobar la efectividad de otro retiro. Hasta el anuncio, no se habían registrado enfermedades ni lesiones vinculadas con el consumo de esta mezcla.

Qué deben hacer los compradores

Las autoridades expresaron preocupación porque parte del producto podría continuar en despensas particulares, al tiempo que recomendaron revisar los paquetes y buscar la descripción “Yupi Golpe con Todo Sabor BBQ” en bolsas de 60 gramos.

Quienes encuentren una unidad no deben consumirla. El producto puede desecharse o devolverse al establecimiento donde fue adquirido. Las personas que consideren haber sufrido alguna reacción deben consultar a un profesional de la salud.

Los consumidores pueden comunicarse con el gerente de ventas de Inexport Logistics, Mauricio Caro, al 786-670-4750. El USDA también mantiene su línea gratuita de información sobre carnes y aves en el 888-674-6854, además de un sistema digital para presentar reclamaciones relacionadas con alimentos.

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