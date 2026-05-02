Ejecutivos globales anuncian encuentro en Miami para debatir sobre el futuro del consumidor latino

La cuarta edición del Latin Consumer Summit, que se celebrará el 14 y 15 de mayo en Miami.

MIAMI. – La cuarta edición del Latin Consumer Summit, que se celebrará el 14 y 15 de mayo en Miami, reunirá a figuras clave del sector consumo en una agenda enfocada en la transformación del mercado y el impacto de la inteligencia artificial.

El encuentro, adelantado en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS por Antonio Monckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla, contará con la participación de líderes de compañías globales que compartirán experiencias y estrategias en un entorno marcado por la incertidumbre.

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Entre los participantes figura Athina Kanioura, responsable de estrategia y transformación para América Latina en PepsiCo, quien abordará modelos centrados en el conocimiento profundo del consumidor latino.

A su vez, Andy Murray intervendrá con un enfoque en estrategias centradas en el cliente, mientras que Jason Goldberg, desde Publicis Groupe, analizará cómo la inteligencia artificial está influyendo en el comportamiento de compra y en las decisiones comerciales.

Uno de los momentos centrales será la sesión “Meet the New Latin Consumer”, dedicada a actualizar el perfil del consumidor en la región y su evolución en Estados Unidos.

El panel reunirá a Álvaro Cárdenas, de Diageo; Felipe González, de Nestlé; y Gretel Lanner, quienes abordarán hábitos, tendencias y factores culturales que marcan la relación entre marcas y audiencias cada vez más diversas.

Otro de los espacios destacados será “From Latam to the U.S.: Success stories and hard lessons”, centrado en compañías que han logrado expandirse hacia el mercado estadounidense.

En este panel participarán Sebastián Mejía, Sonsoles González, Joaquín Vilajuana y Dan Calhoun.

Durante esta sesión se examinarán los principales desafíos, aprendizajes y decisiones estratégicas que enfrentan las marcas latinoamericanas al ingresar a Estados Unidos, así como las oportunidades vinculadas al crecimiento del segmento hispano.

La inteligencia artificial atravesará toda la agenda, no solo como herramienta operativa, sino como factor determinante en la toma de decisiones y en la evolución de las estrategias comerciales en el sector.