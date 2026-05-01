El GP de Miami tendrá sabor iberoamericano

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

Con apenas tres carreras disputadas, dos canceladas y cinco semanas sin el fuego sagrado de la velocidad por el conflicto en el Medio Oriente , el campeonato mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Miami para reanudar hostilidades.

El Grand Prix Crypto.com reunirá, quizá, la mayor cantidad de pilotos iberoamericanos en su historia en una sola carrera.

MOTORES Fórmula 1 en pausa por la guerra, Miami se prepara para reencender la temporada

Ahí estarán el brasileño Gabriel Bortoleto, en su Audi; los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, en Williams y Aston Martin, respectivamente; el argentino Franco Colapinto, en Alpine; y el mexicano Sergio Pérez, en la flamante escudería Cadillac.

Se espera una asistencia de alrededor de 300.000 aficionados al campus del Hard Rock Stadium y entre las principales novedades será ver de nuevo al "teenager" piloto italiano Kimi Antonelli al volante de su Mercedes Benz y líder imprevisible en las posiciones de pilotos.

Lo que hay que ver

Los aficionados tendrán muchas opciones para disfrutar antes del acontecimiento mayor de la carrera del domingo.

Todas las prácticas se han extendido 30 minutos, de tal manera que serán de una hora y media cada una.

Por otro lado, Miami es una de las elegidas para disputar el Sprint, una carrera de 100 kilómetros que otorga puntaje para el título mundial y que solo la harán seis sedes en el calendario del 2026.

La clasificación para el Sprint será el viernes (4:30 p.m.) y los 100 kilómetros se disputarán el sábado a los 12.01 p.m.

Por otro lado, Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, campeón mundial defensor, anunció un “bólido completamente nuevo en Miami”, con el objetivo de recuperar terreno contra los Mercedes Benz y Ferrari, actuales punteros del campeonato luego de suspenderse las carreras en Bahréin y Arabia Saudita.

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Una de las grandes atracciones de la cita en el Hard Rock Stadium es ver en acción a Antonelli en apenas su segunda temporada en Fórmula 1.

“Mi meta en Miami es retomar el momento triunfal que dejamos en las últimas dos carreras”, expresó el joven piloto. “Tenemos un bólido muy fuerte y no vamos a desaprovechar la oportunidad”.

Tras sus victorias en China y Japón, el italiano lleva nueve puntos de ventaja sobre su compañero de Mercedes, George Russell.

“Me siento más fuerte, más en control de la situación, más relajado y seguro”, afirmó Antonelli. “Por ahora no quiero pensar en resultados a largo plazo, solo enfocarme en el presente y poquito a poquito subir las exigencias”.

Habrá que ver, además, cómo han aprovechado las 11 escuderías participantes las cinco semanas sin carreras para hacer los ajustes correspondientes a las múltiples nuevas regulaciones que se han establecido para los autos.

También otro de los atractivos será que la afición de Miami podrá ver por primera vez a los Cadillac en su temporada de debut. El reconocido piloto mexicano Sergio Pérez, de grandes actuaciones con Red Bull, piloteará una de las marcas de lujo del automovilismo que decidió incorporarse a la F1 para capturar a un público joven.

Además, por primera vez se agregó al programa en Miami una carrera de Fórmula 2, que se estrenará en Estados Unidos porque se cancelaron las carreras en Medio Oriente.

Posiciones Pilotos

Puesto Nombre País Escudería Puntaje

1 Kimi Antonelli Italia Mercedes 72

2 George Russell GBr Mercedes 63

3 Charles Leclerc Mon Ferrari 49

4 Lewis Hamilton GBr Ferrari 43

5 Lando Norris GBr McLaren 25

6 Oscar Piastri Aus McLaren 21

7 Olivier Bearman GBr Haas F1 Team 17

8 Pierre Gasly Fra Alpine 15

9 Max Verstappen PaB Red Bull Racing 12

10 Liam Lawson NZl Racing Bulls 10

11 Arvid Lindblad GBr Racing Bulls 4

12 Isack Hadjar Fra Red Bull Racing 4

13 Gabriel Bortoleto Bra Audi 2

14 Carlos Sainz Esp Williams 2

15 Esteban Ocon Fra Hass F1 Team 1

16 Franco Colapinto Arg Alpine 1

17 Nico Hulkenberg Ale Audi 0

18 Alexander Albon Tai Williams 0

19 Valtteri Bottas Fin Cadillac 0

20 Sergio Pérez Mex Cadillac 0

21 Fernando Alonso Esp Aston Martin 0

22 Lance Stroll Can Aston Martin 0

El Programa

Viernes, 1 de mayo

12:01 p.m.: prácticas libres

4:30 p.m.: clasificación Sprint

Sábado, 2 de mayo

12:01 p.m.: Sprint

4 p.m.: clasificación Grand Prix

Domingo 3 de mayo

4 p.m.: Grand Prix Crypto.com de Miami

Otras carreras

Durante el fin de semana de la velocidad en el campus del Hard Rock Stadium se correrá, además, la F2 (por primera vez en Miami y Estados Unidos), F3, F1 Academy y Porsche.