domingo 7  de  septiembre 2025
Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad anuncia celebración en honor a Nuestra Señora de la Caridad

La querida tradición comunitaria continúa con oración, peregrinación y devoción bajo el tema: “María, Faro de la Libertad”

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida.

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 

GRETHEL DELGADO/DLA
Vista general de la Ermita de la Caridad, en Miami.&nbsp;
Vista general de la Ermita de la Caridad, en Miami.  Grethel Delgado/DLA
Vista general de la Ermita de la Caridad, en Miami.&nbsp;

Vista general de la Ermita de la Caridad, en Miami. 

Grethel Delgado/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI – El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, conocido cariñosamente como La Ermita de La Caridad, invita a toda la comunidad a reunirse en fe y tradición para conmemorar la Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad. La celebración de este año adopta el poderoso tema: “María, Faro de la Libertad”, un reflejo de la luz y la esperanza que Nuestra Señora ofrece a todos quienes buscan su intercesión.

Este año también marca un hito: el 25.º aniversario de la designación de La Ermita como Santuario Nacional por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en 2000. Este distinguido honor reafirma su profundo significado espiritual, histórico y cultural para la comunidad cubanoamericana y para los devotos marianos de todo el mundo.

Misa especial a la Virgen del Rosario, con los reverendos Rafael Cos y José Conrado Rodríguez, en la Misión Católica de Santa Ana. 
Celebran misa a la Virgen del Rosario en Homestead
Christian Escobar posa junto a la obra Virgen del Remedio. 
Artista honra a la Virgen del Remedio en Alicante

“Al preparar nuestros corazones para la fiesta de este año, nuevamente somos llamados a la unidad y la esperanza que Nuestra Señora inspira en cada uno de nosotros”, dijo el P. José Joaquín Espino, Rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad. “Su presencia maternal ha consolado y guiado a generaciones, y esta celebración refleja ese vínculo duradero con ella. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros en este querido camino de fe.”

Establecida por la comunidad de exiliados cubanos hace más de 55 años, La Ermita de La Caridad se erige como un faro espiritual en las orillas de la Bahía de Biscayne, testimonio de fe, herencia y la esperanza inquebrantable de todas las personas unidas por la devoción a Nuestra Señora.

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA

8 DE SEPTIEMBRE DE 2025 – Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad

Lugar: Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad

  • Veneración de la Estatua: 7:00 AM – 5:00 PM

  • Rosario, presidido por el P. Manny Álvarez: 6:00 PM

  • Procesión en Honor a Nuestra Señora de la Caridad: 7:00 PM

  • Misa Solemne: 8:00 PM – Celebrada por el Arzobispo Thomas Wenski, concluyendo las celebraciones 2025

La Ermita da una cálida bienvenida a todos, sin importar su origen, para participar en estos eventos espirituales, culturales y comunitarios en honor a Nuestra Señora de la Caridad.

Para más información, visite Ermita.org y síganos en redes sociales @ErmitaDeLaCaridadMiami.

Acerca del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, conocido cariñosamente como La Ermita de La Caridad, es una venerada iglesia católica dedicada a Nuestra Señora de la Caridad. Ubicado a lo largo de la Bahía de Biscayne en Miami, el Santuario fue establecido hace más de 55 años por la comunidad de exiliados cubanos. En 2000, fue designado oficialmente Santuario Nacional por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Hoy, sigue siendo un poderoso santuario espiritual y cultural para todos los que buscan refugio bajo la amorosa protección de la Virgen de la Caridad.

FUENTE: Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad

