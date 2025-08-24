domingo 24  de  agosto 2025
Artista honra a la Virgen del Remedio en Alicante

El artista conocido como Chrispapita se convierte en el primer guatemalteco que expone una obra de arte sacro en una iglesia europea de manera permanente

Christian Escobar posa junto a la obra Virgen del Remedio.&nbsp;

Eduardo García
Don Manuel Rodríguez-Murcia, Mariana, esposa del artista; el párroco Don Ramón Egio y Chrispapita.&nbsp;

Eduardo García
Diario las Américas | MARINELLYS TREMAMUNNO
Por MARINELLYS TREMAMUNNO

El arte sacro latinoamericano dio un paso trascendental con la develación en la Concatedral de San Nicolás en Alicante de la obra Virgen del Remedio, del artista guatemalteco Christian Escobar, conocido como Chrispapita.

La ceremonia realizada el 3 de agosto, en el marco del inicio de las festividades en honor a Nuestra Señora del Remedio, marcó la primera ocasión en que un artista guatemalteco logra que una obra de arte sacro sea expuesta de manera permanente en una iglesia europea.

El párroco y Dean de la Concatedral, Don Ramón Egio, encabezó la presentación, destacando el profundo sentido espiritual y artístico de la obra y subrayando que con ella “no solo se enriquece el patrimonio cultural de Alicante, sino que también se refuerza la fe de una comunidad que desde hace siglos venera a su patrona”.

Por su parte, Chrispapita compartió las emociones que lo llevaron a crear la obra:Es un homenaje a Nuestra Señora Virgen del Remedio, quise honrar a la madre tan amada por esta ciudad que nos ha recibido de forma maravillosa. Como familia queríamos dar este homenaje y este regalo a la patrona”, dijo.

Efecto Gioconda

Don Manuel Rodríguez-Murcia, promotor de la instalación de la obra en la Concatedral de Alicante, explicó que conoció a Chrispapita por sus anteriores trabajos, como el San Miguel Arcángel, que se expuso en la Catedral de Ciudad de Guatemala, en 2024.

Rodríguez-Murcia, caballero del Santo Sepulcro y cónsul honorario de Guatemala en Alicante, explicó que la motivación para apoyar este proyecto nació tanto de la calidad artística de Chrispapita como de su deseo personal de ayudar a una joven familia que recién llegaba a España. “Sentí una cierta ternura personal y, además, es un pintor que a mí me gusta mucho”, afirmó.

Don Manuel destacó además el gran riesgo asumido por el artista: la escultura original “mira hacia el horizonte con una mirada universal” y el Niño “no interactúa con la madre”; pero Chrispapita decidió invertir esa lógica, pintando “una Virgen que te mira, mientras el Niño Jesús toca a su madre”. El resultado, afirma, es “una Virgen que parece que te comprende” y que, con un efecto similar al de la Gioconda, sigue con la mirada al espectador desde cualquier ángulo de la iglesia.

La gestión no estuvo exenta de retos, pues implicó la aprobación del Cabildo y la coordinación de una ceremonia que permitiera presentar la obra con la atención que merece. Finalmente, se decidió que la develación tuviera lugar el domingo anterior a la fiesta principal, logrando un ambiente íntimo y significativo que luego se repitió el miércoles 05 de agosto con presencia de las autoridades y el templo repleto de feligreses.

“Fue un momento muy especial; la gente se acercó, fotografió la obra y habló con Christian. Hubo sorpresa al ver una virgen distinta, pero con el tiempo se va apreciando su fuerza y cercanía”, agregó.

Con esta incorporación, Christian Escobar se convierte en el primer artista guatemalteco con una obra de arte sacro expuesta de forma permanente en una iglesia europea.

“Para mí, este proyecto es un gesto de fe, de unión entre pueblos y de apoyo humano a una familia migrante. Todo el esfuerzo ha valido la pena”, concluyó Rodríguez-Murcia, evidenciando además la apertura del párroco y la importancia de este gesto en el marco de la hispanidad.

La obra fue posible gracias al apoyo económico de la empresa de servicios funerarios Capillas Señoriales. Actualmente, se encuentra ubicada en la Antesacristía de la Concatedral, un lugar de paso obligado para feligreses y visitantes, lo que asegura su alta visibilidad dentro del recorrido museístico del templo.

Christian Escobar tiene sólo 43 años y ya acumula numerosos hitos en su carrera que lo perfilan como el artista plástico contemporáneo de Guatemala con más proyección internacional. No en vano representó al país en el Pabellón de Guatemala en la Bienal Internacional de Arte de Venecia (2022) con la monumental obra Inclusión (7m x 2,80m), una invitación al respeto de las diferencias que también se presentó en el icónico Castillo de Santa de la provincia de Roma (Italia) y en el Museo de la Cancillería de la Ciudad de México. A este se suman otros dos murales emblemáticos: Héroes Anónimos, que rinde homenaje a los héroes cotidianos y que hoy es la fachada del Centro Cívico del Sur en Ciudad Reformadores de Guatemala; y Xibalbá (6m x 2,8m), inspirada en el sagrado libro Ki’che’ Popol Vuh y que se exhibe en el Museo Nacional de Arte Maya de Guatemala.

Ahora con Virgen del Remedio, Chrispapita no solo rinde tributo a la tradición mariana de Alicante, también inaugura una nueva etapa en la historia del arte sacro, donde la creatividad y espiritualidad de América Latina se proyectan con fuerza en el continente europeo.

