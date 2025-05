The Children's Trust premia labor de Jorge Plasencia y otros líderes comunitarios

Jorge A. Plasencia, cofundador de Amigos for Kids, recibió el Excellence in Advocacy Award.

“La entrega de estos premios es muy especial para The Children's Trust, porque es un momento en el que muchos miembros de la comunidad, legisladores, organizaciones, estudiantes, todos nos reunimos a honrar aquellas personas o programas que han trabajado, de alguna manera, incansablemente para mejorar la calidad de los niños y de las familias en Miami-Dade”, dijo Ximena Núñez, portavoz de la organización.

El reconocimiento le fue otorgado al cofundador de Amigos for Kids en un almuerzo ofrecido por la organización sin fines de lucro que tuvo lugar el miércoles 30 de abril en Jungle Island, en Miami.

“Este es el honor de mi vida, porque cuando uno trata de hacer el bien no piensa en reconocimientos, sino porque sale del corazón. Y siempre lo he hecho así porque siento que es mi deber. Ya son casi 35 años con Amigos for Kids y a través de los años han reconocido nuestro trabajo. Este premio se lo dedico a mis padres que están en el cielo, a mi prima Rosa María, que está en el cielo. Y a los miles y miles de niños que han pasado por la organización que ya son adultos”, expresó Jorge Plasencia momentos de ser reconocido con el Excellence in Advocacy Award (Premio a la excelencia en la defensa), por su dedicación a la causa de abogar por el cuidado de la infancia.

Con este reconocimiento llega también la reafirmación de la responsabilidad social que siente hacia la causa.

“Lamentablemente, todavía hay mucha necesidad, mucho abuso, muchas familias que necesitan amparo. Y para eso existe esta organización. Amigos for Kids me va a sobrevivir. Y eso es lo más bonito de este premio y de este legado, que el día de mañana, cuando ya no esté aquí, si Dios quiere Amigos for Kids va a perdurar por muchas generaciones. Y eso me llena de mucho orgullo”, dijo Plasencia.

“Como dijo José Martí: ‘los niños son la esperanza del mundo”. Y hay que seguir apoyándolos”.

Sobre los planes de la organización para este año, comentó:

“Tenemos muchos, pero mi gran sueño es tener una sede, un edificio donde se puedan llevar a cabo todos los programas y servicios de Amigos for Kids. Y estamos trabajando en eso para ver si en los próximos años se hace realidad”.

En un video proyectado antes de que Plasencia se dirigiera a la audiencia, recibió las felicitaciones de Gloria y Emilio Estefan, de Adrienne Arsht y de Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, entre otras personalidades del arte y la cultura.

Otros premiados fueron Constance Collins, presidenta del Lotus House Women’s Shelter; Linda Hudson, asistente de aula en el centro de intervención de la Universidad de Miami; Maurits Acosta, estudiante de Hialeah-Miami Lakes Senior High School, por su liderazgo.

Los programas premiados fueron el Summer Youth Internship, el Children Services Parenting y el Ten North Group Keeping Our Promise.