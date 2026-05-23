sábado 23  de  mayo 2026
RECONOCIMIENTO

Jorge Plasencia: del legado familiar al doctorado honoris causa que reconoce una vida de liderazgo y servicio

Hijo de cubanos que reconstruyeron sus vidas en Estados Unidos, el empresario y filántropo fue distinguido por la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey por sus aportes al mundo de las comunicaciones, el trabajo comunitario y la formación de nuevas generaciones

Plasencia recibió el grado honorífico de Doctor en Letras Humanas por sus contribuciones profesionales, filantrópicas y cívicas de la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey.

Plasencia recibió el grado honorífico de Doctor en Letras Humanas por sus contribuciones profesionales, filantrópicas y cívicas de la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey.

CORTESÍA REPUBLICA HAVAS
Jorge Plasencia, fundador de Republica Havas y Amigos For Kids.

Jorge Plasencia, fundador de Republica Havas y Amigos For Kids.

CORTESÍA REPUBLICA HAVAS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La historia de Jorge A. Plasencia está marcada por dos principios que han acompañado su vida desde temprana edad: el valor del trabajo y la vocación de servicio. Esta semana, ambos fueron reconocidos con uno de los mayores honores académicos que puede conceder una casa de altos estudios, cuando la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey (NJCU) le otorgó el grado honorífico de Doctor en Letras Humanas por sus contribuciones profesionales, filantrópicas y cívicas.

Más que una distinción académica, el reconocimiento sirvió para repasar una vida dedicada al emprendimiento, la construcción de oportunidades y el compromiso con la comunidad. La ceremonia tuvo lugar en el Prudential Center de Newark, donde Plasencia también fue el encargado de pronunciar el discurso principal ante más de 1.500 integrantes de la Clase de 2026.

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Durante su intervención, el ejecutivo recordó a sus padres, evocó las enseñanzas que marcaron su formación y rindió homenaje a quienes contribuyeron a su crecimiento personal y profesional.

“Su diploma puede llevar su nombre, pero su historia tiene muchos autores”, expresó ante los graduados. “Yo lo sé porque la mía también los tiene. Hónrenlos con la manera en que viven y conviértanse ahora en autores de la historia de otra persona”.

JORGE PLASENCIA
Jorge Plasencia, fundador de Republica Havas y Amigos For Kids.

Jorge Plasencia, fundador de Republica Havas y Amigos For Kids.

Nacido en Miami, Jorge Plasencia ha desarrollado una destacada carrera en los ámbitos del marketing multicultural, las comunicaciones, la publicidad y el entretenimiento. Su trabajo ha estado vinculado a sectores tan diversos como los medios de comunicación, la música, el deporte y la construcción de estrategias dirigidas a conectar marcas y audiencias en mercados multiculturales.

En 2006 cofundó Republica, firma que posteriormente pasó a integrarse a la red global Havas. Desde Miami, la compañía ha desarrollado campañas para empresas de alcance internacional y ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la industria, entre ellos Cannes Lions, Effie Awards, Clio Awards y Ojo Awards.

La distinción universitaria coincide con un año especialmente significativo para los proyectos que ha impulsado. Republica Havas celebra dos décadas de operaciones en 2026, mientras que Amigos For Kids, la organización sin fines de lucro que ayudó a fundar cuando tenía apenas 17 años, cumple 35 años de labor en beneficio de niños y familias vulnerables del sur de Florida.

Precisamente esa dimensión comunitaria ocupa un lugar central en su legado. Creada a comienzos de la década de 1990, Amigos For Kids se ha dedicado a la prevención del abuso infantil, el fortalecimiento familiar y el desarrollo de programas educativos y de apoyo social para menores en situación de vulnerabilidad.

A la par de esas iniciativas, Plasencia ha mantenido una activa participación en instituciones educativas y culturales. Actualmente preside la Fundación del Miami Dade College (MDC) y forma parte de diversos organismos vinculados al desarrollo comunitario y las artes, entre ellos el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht y Facts About Cuban Exiles (FACE).

El presidente de NJCU, Andrés Acebo, destacó que "la universidad decidió conferirle el doctorado honoris causa por representar valores como la perseverancia, el sacrificio, la gratitud y el servicio a los demás, principios que la institución considera esenciales dentro de su misión educativa".

El acto tuvo además un significado histórico para el centro universitario. Se trató de la última ceremonia de graduación independiente de NJCU antes de su integración con la Universidad Kean, un proceso que pone fin a una etapa de 99 años de historia institucional.

En ese escenario, la presencia de Plasencia aportó una dimensión adicional al evento. Tanto él como Acebo comparten historias familiares vinculadas a la inmigración cubana y a los desafíos que enfrentan quienes llegan a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Esa experiencia estuvo presente en un mensaje que insistió en la importancia de reconocer a quienes abrieron el camino y de utilizar los logros alcanzados para generar oportunidades para otros.

Lejos de concentrarse únicamente en metas profesionales o recompensas materiales, el discurso estuvo enfocado en el impacto humano que puede dejar cada persona a lo largo de su vida. La invitación a actuar con humildad, agradecer las oportunidades recibidas y contribuir al bienestar colectivo se convirtió en el eje central de una intervención que encontró eco entre los nuevos graduados.

El reconocimiento otorgado por NJCU distingue una carrera que ha combinado emprendimiento, trabajo comunitario y participación cívica durante más de tres décadas. También pone de relieve el recorrido de un profesional que, desde Miami, ha impulsado proyectos empresariales y sociales con alcance nacional e internacional, manteniendo como eje la importancia del servicio y el compromiso con la comunidad.

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