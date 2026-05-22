viernes 22  de  mayo 2026
CORRUPCIÓN

General chavista aparece señalado en trama de ilícitos de Rodríguez Zapatero

En la imputación contra Rodríguez Zapatero, se indica que el Mayor General Juan Manuel Teixeira habría sido protagonista del delito de tráfico de influencias

José Luis Zapatero, expresidente de España.&nbsp;&nbsp;

José Luis Zapatero, expresidente de España.  

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista del gobierno de España, por el presunto delito de tráfico de influencias involucra al mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, un militar chavista. La acusación tiene dos vertientes: la primera, en España, para conseguir el rescate de Plus Ultra; y la segunda, en Venezuela, para hacer operativa la aerolínea, consiguiéndole permisos de vuelo entre Madrid y Caracas.

Teixeira Díaz es un temido oficial del Ejército. Bajo la jerarquía de Delcy Rodríguez, cuando era vicepresidenta del exdictador Nicolás Maduro, el militar manejó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) entre 2020 y 2023. Y después, siempre a las órdenes directas de Delcy, actual mandataria encargada, fue designado presidente de la Sociedad de Bienes Recuperados (SBR), la herramienta del régimen para expropiar los bienes de los opositores y empresas díscolas.

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El auto del juez José Luis Calama, dictado el 18 de mayo, convierte a Teixeira en protagonista de la segunda gran vertiente del presunto delito de tráfico de influencias atribuido al "Grupo Zapatero".

La primera vertiente fue la obtención del rescate de 53 millones de euros del Estado español para Plus Ultra. Lo segundo fue garantizar que la aerolínea pudiera operar en Venezuela. Esa segunda palanca la habría manejado el militar desde su despacho en el INAC.

El auto documenta la secuencia de hechos. Desde febrero de 2021, Teixeira había bloqueado los vuelos regulares de Iberia y Air Europa con el pretexto de las restricciones pandémicas. Sólo Plus Ultra operaba en la ruta Madrid-Caracas, en un monopolio de facto que coincidía exactamente con la tramitación del rescate estatal español de 53 millones de euros.

En septiembre de 2023, Maduro reubicó a Teixeira Díaz, quien pasó a presidir la Sociedad de Bienes Recuperados, el organismo creado como brazo ejecutor de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Un instrumento dependiente en línea directa de la entonces vicepresidencia de Delcy Rodríguez.

Rodríguez aparece citada como "La Dama" en el auto. Y según los mensajes recogidos, era la que "maneja la asignación directa de los barcos" de petróleo venezolano.

La aparición de Teixeira en el expediente judicial español no sorprende a quienes conocen la mecánica interna del chavismo.

"Teixeira es un madurista amoral como todos ellos. De absoluta confianza en un puesto clave, como el INAC. Sabe lo que entra y sale, y participa, del espacio aéreo venezolano", señala una venezolana exiliada en Madrid que lo conoció en sus años de actividad institucional.

Líderes opositores de la diáspora en España son más cautelosos. Señalan que "la aparición de Teixeira en el expediente lo coloca en el centro de una posible red de influencia transnacional entre sectores políticos españoles y autoridades chavistas". Aunque hasta ahora, admiten, la Justicia española no lo ha acusado formalmente de delito alguno.

Entorno de Diosdado Cabello

El general Juan Manuel Teixeira Díaz lleva décadas en el núcleo duro del chavismo. Su promoción de la Academia Militar de Venezuela, la del "General de Brigada Tomás Montilla", de 1987, lo relacionó con Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, y otros miembros de la élite castrense que construyó y sostiene el régimen.

Esa red de lealtades lo sitúa en el primer círculo de confianza del régimen chavista.

FUENTE: Con información de El Español

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