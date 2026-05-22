viernes 22  de  mayo 2026
NUEVA MEDIDA

EEUU exige a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

USCIS argumenta que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición

Las personas ingresan al Tribunal de Inmigración de Federal Plaza el 08 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Las personas ingresan al Tribunal de Inmigración de Federal Plaza el 08 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes que exigirá a los migrantes temporales que salgan de Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente, conocida como "green card".

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Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

Las visas temporales, conocidas como "visas de no inmigrante", incluyen la B1 y B2, para quienes viajan por negocios o turismo; la F1 y la M1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H1B para ocupaciones especializadas y las H2A y H2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otras.

Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos porque califican para la residencia ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su "green card" desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados.

El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

Aplicar la Ley

"Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la 'green card' deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales", declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

"Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione según lo previsto por la ley en lugar de fomentar lagunas legales. Cuando los extranjeros presentan la solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y remover a quienes deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras denegárseles la residencia”, dijo Kahler.

De esta forma, aseguró, "se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente" en Estados Unidos.

Medida se enmarca en la nueva política migratoria

“Los no inmigrantes, como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica. Nuestro sistema está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita. Su visita no debe funcionar como el primer paso del proceso para obtener una tarjeta de residente permanente. Cumplir con la ley permite que la mayoría de estos casos sean gestionados por el Departamento de Estado en sus oficinas consulares en el extranjero y libera recursos limitados de USCIS para centrarse en la tramitación de otros casos que están bajo su alcance, incluyendo las visas para víctimas de crímenes violentos y trata humana, solicitudes de naturalización y otras prioridades".

"La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente", apuntó.

El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación.

Embed - Jesus Suday on Instagram: "USCIS acaba de anunciar un cambio importante en los procesos de residencia dentro de Estados Unidos. Ahora, los oficiales tendrán más discreción para decidir qué casos califican para un ajuste de estatus y cuáles deberán continuar el proceso fuera del país. Esto significa que factores como: historial migratorio cumplimiento con la visa carácter moral violaciones migratorias evidencias positivas del caso podrían pesar más que nunca en una decisión. Si tu caso depende de la discreción de USCIS, ahora es clave presentar evidencia sólida y tener una estrategia legal bien preparada. ¿Qué opinas de este cambio? Te leo en los comentarios."
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FUENTE: Con información de EFE y USCIS

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