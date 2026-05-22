viernes 22  de  mayo 2026
CORRUPCIÓN

Familia de Alex Saab abandona Venezuela y podrían instalarse en Miami por una "negociación" con EEUU

Alex Saab fue deportado hace una semana a EEUU, señalado como testaferro del exdictador Maduro. Afronta cargos por lavado de dinero y sobornos a funcionarios

El empresario colombiano Alex Saab, deportado a Estados Unidos el 16 de mayo de 2026, fue ministro y presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro. Su esposa, Camila Fabri, fue viceministra del chavismo

El empresario colombiano Alex Saab, deportado a Estados Unidos el 16 de mayo de 2026, fue ministro y presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro. Su esposa, Camila Fabri, fue viceministra del chavismo

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La familia del empresario colombiano Alex Saab, deportado a Estados Unidos hace una semana y acusado de varios delitos, dejó Venezuela. La esposa de Saab, Camila Fabri, abandonó el país en el que vivió y prosperó durante años a la sombra del chavismo.

Con Fabri viajaron sus dos hijas pequeñas, el hijo mayor de Saab y otras 10 personas. Contrario a lo difundido en las últimas horas, fuentes oficiales desmienten que la familia haya sido deportada a Italia. Aseguran que ellos mismos se compraron los billetes a Europa y que el plan es instalarse en los próximos días en Miami, donde permanece detenido Saab, señalado como testaferro del capturado exdictador Nicolás Maduro.

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Las mismas fuentes aseguraron que la decisión de los Saab forma parte de una negociación con Estados Unidos, de quien fuera uno de los hombres fuertes y grandes símbolos de poder en la época de Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dejó caer ese acuerdo el pasado martes. “Desde el 2019, el de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses (...) Ya se van a enterar todos y todas ustedes de qué tipo de relación tenía y tiene con esas agencias”, indicó.

Esta semana, Saab compareció ante un tribunal federal en Miami. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 55 años, por su presunto papel en el lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como por ocultar y disfrazar el origen de fondos.

La acusación, difundida por el Departamento de Justicia, señala que, entre octubre de 2015 y enero de este año, Saab y otras personas también acusadas, que no son mencionadas, presuntamente participaron en un esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del chavismo.

Chavismo marca distancia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, argumentó el lunes que la deportación a Estados Unidos del empresario Saab se hizo con base en los intereses del país.

"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional la hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", sostuvo la gobernante interina.

El titular de Interior, Diosdado Cabello, acusó a Alex Saab, exministro de Maduro, de falsificación de documentación venezolana.

La esposa de Saab, Camila Fabri, está procesada en Italia junto al empresario por lavado de dinero. Fabri ejerció cargos públicos dentro del chavismo, estando al frente del viceministerio de Comunicación Internacional y de la Gran Misión Vuelta a la Patria. La exmodelo italiana también recibió documentos venezolanos.

Detención sin fianza

Alex Saab quedó detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo la jueza Marty Fulgueira Elfenbein durante la audiencia.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se realizó producto de una negociación de la Administración demócrata de la Casa Blanca.

Fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y fue trasladado a Caracas, donde lo designaron ministro de Industrias y Producción Nacional.

FUENTE: Con información de El País

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