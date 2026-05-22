Director de la CIA llevó a La Habana a operador vinculado con la captura de Maduro

Entre los participantes figuraron el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, nieto de Raúl Castro.

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista.

MIAMI. – Un reciente viaje del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a La Habana habría incluido un mensaje político de alto impacto para las autoridades cubanas. Según una exclusiva publicada por CBS News, el funcionario estadounidense sostuvo encuentros con altos representantes del gobierno de la isla acompañado por una persona vinculada a la operación que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas.

El reporte fue divulgado por la periodista Jennifer Jacobs, corresponsal de la cadena estadounidense, quien reportó que Ratcliffe presentó ante funcionarios cubanos a uno de los participantes asociados a aquella misión, considerada una de las acciones más sensibles ejecutadas contra el entorno del líder venezolano.

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Aunque EEUU no ha revelado detalles sobre el contenido de las conversaciones, la presencia de ese operador habría añadido una fuerte carga simbólica a unas reuniones ya de por sí inusuales entre representantes de ambos gobiernos.

El episodio adquiere relevancia debido a los estrechos vínculos políticos, económicos y de seguridad que durante años han mantenido Cuba y Venezuela. El aparato del poder catrista ha sido uno de los principales aliados internacionales del chavismo, mientras la capital venezolana ha desempeñado un papel fundamental como socio estratégico del gobierno cubano desde la llegada de Hugo Chávez al poder.

El desplazamiento de Ratcliffe ya había despertado interés en círculos diplomáticos y de seguridad por tratarse de un contacto poco frecuente entre ambas naciones en un contexto marcado por profundas diferencias políticas. Sin embargo, la revelación de CBS News añade una nueva dimensión al encuentro al asociarlo con una operación vinculada a uno de los aliados más cercanos de la isla en América Latina.

La información surge además en una semana especialmente activa para la política estadounidense hacia Cuba. La administración del presidente Donald Trump formalizó cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, una decisión que reactivó los reclamos de rendición de cuentas impulsados durante décadas por familiares de las víctimas y organizaciones del exilio cubano.

Paralelamente, la Casa Blanca ha mantenido una postura más firme frente a gobiernos considerados adversarios en la región, mientras sigue atentamente la evolución de los acontecimientos tanto en Cuba como en Venezuela.

Hasta el momento, ni la CIA ni las autoridades de la isla han ofrecido declaraciones públicas sobre el contenido de las reuniones mencionadas por CBS News ni sobre la presencia de la persona citada por la cadena estadounidense.

Más allá de los detalles aún desconocidos, la revelación ha abierto interrogantes sobre el alcance del mensaje que la Casa Blanca buscó transmitir durante los encuentros celebrados en La Habana y sobre el significado político de una gestión que, según la cadena estadounidense, estuvo acompañada de un gesto difícil de ignorar para la dirigencia cubana.