Gobernador reitera no ordenar vacunas para menores de 5 años

“La Casa Blanca está mintiendo. No es una sorpresa que lo haga. Ni tampoco sorprende determinados medios amplifiquen esa mentira. Es lo que hacen habitualmente”, respondió DeSantis, este lunes 20 en rueda de prensa en el condado de Nassau, cuando le preguntaron sobre la afirmación de Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, sobre su cambio de postura.

“Por el hecho de que las instituciones médicas y hospitales de Florida puedan ordenar las vacunas, ellos están diciendo que estamos reconsiderando nuestra postura. No es así. Desde el principio dijimos que no podemos impedir que lo hagan. No tenemos autoridad para hacerlo. Cualquiera puede tomar una decisión diferente. Solo podemos advertir que miren las estadísticas”, apuntó DeSantis.

“Las personas pueden preguntar a sus pediatras. ¿Cuál es la evidencia de protección contra un contagio severo de COVID? En las pruebas clínicas no hay ninguna. Como indicó Joseph Ladapo, [cirujano general de Florida], no existe ningún beneficio probado que justifique pinchar a un bebé con ARN mensajero. Por eso recomendamos no hacerlo”.

Más adelante, el gobernador de Florida afirmó que “ellos [La Casa Blanca] pensaron que íbamos sentir vergüenza en mantener nuestra postura sobre las vacunas. Pero no. Estamos siguiendo las evidencias que muestran las estadísticas. En muchos países europeos no dejan que se vacunen con Moderna a menores de 30 años, o no lo recomiendan. Nosotros en Florida tampoco lo vamos a recomendar, ni lo vamos a ordenar las vacunas”.

“No vamos a tener ningún programa estatal para vacunar a niños de seis meses con ARN mensajero. Esa es la realidad”.

El gobernador afirmó que el equipo del doctor Anthony Fauci [Asesor Médico jefe del presidente de EEUU] han estado equivocado (cambio de opinión) en distintos momentos de la pandemia. “Esas personas en Washington son los mismos que negaron la realidad de la inmunidad natural. Durante un año y medio, sostuvieron que la inmunidad de las vacunas era superior a la inmunidad natural. Todos los estudios hechos al respecto señalan que no es así”, aseguró.

DeSantis acusó a las agencias regulatorias y las agencias federales de actuar como subsidiarias de la industria farmacéutica. “No son reguladores independientes. Ellos ponen el cuño en cualquier papel que Pfizer les extienda”.

“Las personas deben hacer su propia valoración. No hemos ordenado ninguna vacuna a través del Departamento de Salud. No existe ninguna oportunidad de que las recomendemos. Recuerden que fuimos el primer estado en desaconsejar las vacunas para niños de 6 a 11 años”, señaló DeSantis.

El pasado 18 de junio, la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, respaldó la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés) de que todos los niños de 6 meses a 5 años de edad deben recibir una vacuna contra el COVID-19.

“Esto amplía la elegibilidad para vacunación a casi 20 millones de niños adicionales y significa que todos los estadounidenses mayores de seis meses son elegibles para la vacunación”, dijeron los CDC en comunicado de prensa.

“Los padres y tutores pueden vacunar a sus hijos de seis meses a cinco años con las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna para protegerlos mejor contra el COVID-19. Todos los niños, incluidos lo que ya han tenido COVID-19, deben vacunarse”, recomendaron los CDC.

