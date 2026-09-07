lunes 7  de  septiembre 2026
CRISIS

Informe: El 94% de los cubanos vive en extrema pobreza; ocho de cada diez se ha privado de comida

El director de Estrategia del Observatorio Cubano, Yaxys Cires, afirma que el informe revela "el empobrecimiento creciente de las familias cubanas"

Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana.

Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana.

AFP
Por Santiago Perales

MADRID — Ocho de cada 10 cubanos en la isla se han visto obligados a no ingerir uno de los tres tiempos de comida ante la falta de recursos debido a la crisis alimentaria en ascenso que afecta a Cuba.

Cuba tiene 10,06 millones de habitantes; la mayoría vive en carencia; de ellos, más del 90% vive en condiciones de miseria. Así lo revela un informe presentado este lunes en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), revela que el 94% de los cubanos vive en situación de extrema pobreza y que ocho de cada diez han tenido que privarse en el último año de alguna de las comidas diarias por falta de alimentos disponibles o de dinero para adquirirlos.

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El documento, titulado 'El Estado de los Derechos Sociales en Cuba', constata "el empobrecimiento creciente de las familias cubanas", según el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, que comparó las cifras de 2026 con las de 2025, año en el que el porcentaje de cubanos en pobreza extrema, según los estándares del Banco Mundial, fue del 89%, cinco puntos por debajo de los actuales.

El informe, elaborado a partir de 1.318 entrevistas a residentes en Cuba durante el pasado mes de julio, sitúa los apagones como el principal problema social que los cubanos piden que se aborde urgentemente, seguido de la crisis alimentaria, el coste de la vida, la sanidad, los salarios y la inseguridad.

Cires destacó que la seguridad aparece en sexto lugar; eso significa que Cuba, un país tradicionalmente seguro, "se está degradando en todos los niveles".

El estudio se detiene en el estado de las viviendas, ya que casi la mitad de las casas que habitan los encuestados necesitan reparación: el 25% la necesita con urgencia y el 7% está en peligro de derrumbe. "Un problema que afecta especialmente a las personas mayores", según el responsable de Estrategia del OCDH.

Servicios en declive

En el apartado de servicios e infraestructuras, los cubanos se quejan especialmente del sistema eléctrico, seguido de la recogida de basuras, la telefonía y el internet, el alcantarillado y la medicina.

El hecho de que la situación del servicio sanitario esté entre las principales preocupaciones de los cubanos es "un punto a subrayar", según Bladimir Navarro, sacerdote cubano que encabeza en Madrid el Proyecto Cobijo, porque "el régimen se vanagloriaba de ser un referente en salud y educación, pero no lo es".

A este respecto, la doctora del OCDH Daily Coro Bueno afirmó que "hay una carencia de entre el 40 y el 60% de los medicamentos catalogados como de primera necesidad".

Desaprobación del régimen y esperanzas de cambio

Respecto a la gestión de gobernanza, el 95% de los encuestados la considera negativa o muy negativa; asimismo, el 50% espera un cambio favorable en los próximos seis meses, que "aparentemente no parece que proceda de las medidas del Gobierno", según el informe.

El 84 % no confía en las medidas económicas implementadas hasta ahora por las autoridades para superar la crisis, y más de tres cuartas partes de la muestra desean que se produzcan cambios que sean políticos y económicos simultáneamente, mientras que un 9% quiere que sean solo económicos, 7% que Estados Unidos retire el embargo que pesa sobre la isla y un 4 % que los cambios sean solo políticos.

"Ateniéndonos a estas cifras, se puede decir que la población leal al régimen cubano actualmente es de entre el 3 y el 7%" y "la transición tiene que tener en cuenta los problemas sociales de los cubanos", concluyó el director de Estrategia del OCDH.

FUENTE: Con información de EFE

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