domingo 6  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Kimi Antonelli hace historia en Monza: gana desde el puesto 19 y agranda su ventaja en el Mundial

Kimi Antonelli gana el GP de Italia en Monza tras remontar del puesto 19 y hace historia al convertirse en el primer italiano en ganar en casa desde 1966

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra con su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra con su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026.

Marco BERTORELLO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Kimi Antonelli protagonizó este domingo una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Italia en Monza después de haber partido desde la decimonovena posición de la parrilla.

A sus 20 años, el líder del campeonato se convirtió en el primer piloto desde John Watson, en 1983, en ganar una carrera de Fórmula 1 partiendo desde el puesto 19 o peor. Además, Antonelli puso fin a una espera de 60 años para los aficionados italianos: es el primer piloto local que gana el Gran Premio de Italia desde Lodovico Scarfiotti, vencedor en Monza en 1966.

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El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se prepara para la salida durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se celebrará el 17 de julio de 2026. 
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El triunfo de Antonelli tuvo además un significado especial para la historia de su país, ya que representó la victoria número 50 de un piloto italiano en la Fórmula 1.

Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, terminó segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio en tercera posición. Pierre Gasly, que había logrado la primera pole de su carrera, cruzó la meta en séptimo lugar.

La maniobra decisiva de Antonelli sobre Russell llegó en la vuelta 50. El italiano ya estaba peleando con su compañero por el liderato después de haber entrado en boxes en la vuelta 29, aprovechando un periodo de coche de seguridad virtual, para montar un nuevo juego de neumáticos medios.

Russell, en cambio, decidió no detenerse durante ese periodo y completó la carrera con los neumáticos duros que había colocado tras la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc en las primeras vueltas.

La victoria permitió además a Antonelli convertirse en el primer piloto que gana su Gran Premio de casa desde que Lando Norris se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025.

Para Ferrari, en cambio, la carrera de casa terminó siendo decepcionante. Leclerc sufrió un accidente en los primeros compases que obligó a detener la carrera con bandera roja. Lewis Hamilton, que había arrancado cuarto desde la segunda fila, solo pudo finalizar en la sexta posición.

Antonelli había llegado a Monza como el primer piloto italiano líder del Mundial que competía en el circuito desde Alberto Ascari en 1953. Tras su histórica victoria, amplió a 66 puntos su ventaja sobre Russell en la clasificación del campeonato.

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