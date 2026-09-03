EEUU sanciona a nieto de Raúl Castro y cinco compañías estatales de Cuba

Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, en una foto del 22 de mayo de 2026.

MIAMI .- La Administración de Donald Trump impuso este jueves nuevas sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, y cinco instituciones estatales vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana.

El Departamento de Estado (DOS) adoptó las medidas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza restricciones contra personas y organizaciones relacionadas con la represión en la isla o con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

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Castro Calis, nacido el 16 de mayo de 1995, es hijo de Alejandro Castro Espín, antiguo integrante del aparato de inteligencia, e hijo de Raúl Castro. Su incorporación a la lista se fundamenta en su condición de familiar adulto de una persona previamente señalada bajo esa disposición presidencial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, agregó también al Banco Exterior de Cuba, institución que opera dentro del sistema financiero controlado por el régimen de La Habana.

En el ámbito energético fueron incluidas Comercial CUPET S.A., representante de la Unión Cuba-Petróleo en negociaciones y empresas conjuntas con socios extranjeros, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (ABAPET).

Esta última funciona como subsidiaria de CUPET y participa en la adquisición de equipos tecnológicos, piezas de repuesto, herramientas especializadas y otros insumos necesarios para sostener la industria petrolera.

Las acciones alcanzaron igualmente a la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, conocida como NICAROTEC, con sede en Mayarí, Holguín, por su apoyo a operaciones geológicas y extractivas.

A ella se suma la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (CEXNI), localizada en Moa. La compañía gestiona el comercio exterior y el suministro de materias primas, maquinaria y equipamiento destinados a la producción de níquel y cobalto.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la decisión busca limitar los mecanismos utilizados por las autoridades cubanas para obtener recursos mediante la banca, la minería y la energía.

Rubio acusó a la familia Castro y a sus aliados dentro del Ministerio del Interior (MININT)de controlar la economía para favorecer a un reducido círculo cercano al poder, mientras la población enfrenta el deterioro de sus condiciones de vida.

Como resultado de estas disposiciones, todos los bienes e intereses pertenecientes a los afectados que se encuentren en territorio americano, o bajo el control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

La prohibición se extiende a cualquier sociedad que pertenezca, directa o indirectamente, en 50% o más a uno o varios de los señalados. Salvo que exista una licencia o exención, tampoco podrán efectuarse operaciones que involucren fondos, productos o servicios en su beneficio.

El DOS advirtió que ciudadanos extranjeros e instituciones financieras internacionales también podrían exponerse a medidas punitivas si realizan transacciones con los incorporados a la lista o participan en determinadas actividades dentro de los sectores cubanos de energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.

De manera paralela, la OFAC emitió la Licencia General para Cuba 4A. Esta autorización permite determinadas gestiones necesarias para el funcionamiento de misiones diplomáticas y consulares de terceros países en territorio cubano.

La nueva ronda amplía la presión económica de Washington sobre la estructura familiar del dictador cubano Raúl Castro, quien, según reportó en exclusiva nuestro medio, se encuentra gravemente enfermo, presuntamente a causa de un accidente cardiovascular y las fuentes de ingresos administradas por el Estado en momentos de escasez de combustible, apagones prolongados y contracción productiva en la isla.