Colombia alerta que cabecillas de ELN y FARC se ocultan en Venezuela y sugiere que los bombardeen

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump dice que es un ataque mortal al líder de Tren de Aragua.

BOGOTÁ — Los principales cabecillas de las FARC y del ELN se ocultan en Venezuela, a esta conclusión llegaron las autoridades militares y policiales de Colombia, como el ministro de la Defensa, Jorge Eduardo Mora, el comandante de la Policía Nacional de Colombia, Jesús Alejandro Barrera, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Erick Rodríguez, en entrevista que sostuvieran con la periodista Vicky Dávila de la revista Semana.

En la conversación, Barrera y Mora sugirieron que podrían ser bombardeados como pasó con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, que un misil lo neutralizó en su guarida en la localidad minera de Las Claritas, al sur del estado Bolívar.

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Rodríguez, al ser interrogado sobre si los bandidos de los grupos criminales se escondían en el territorio venezolano, respondió: “Los líderes del ELN en su totalidad”.

Y agregó la identificación de los subversivos: “Pablito, Silvana Guerrero, Pablo Beltrán y Antonio García. También están Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, y no solo están en la zona fronteriza con Colombia, sino que han expandido su área de influencia delictiva a través del estado Amazonas hacia el oriente, y ya hay estructuras del ELN en Guyana y en la frontera entre Venezuela y ese país. Es muy grave. El ELN es una organización terrorista de carácter transnacional que es una amenaza no solo para Colombia y los venezolanos, sino también para la región”.

Barrera, cuando se le preguntó si la presencia de los guerrilleros en Venezuela podría significar que EEUU los bombardeara como pasó con el líder del Tren de Aragua, alias “El Niño Guerrero”, afirmó: “Eso lo definen ellos conforme al derecho internacional. En su jurisdicción lo podrían hacer”.

Barrera aseveró que los comandantes del ELN viven de forma clandestina en Venezuela y, además, explicó que ya no están en campamentos, sino en áreas urbanas donde tienen comodidades en casas y fincas. “Recordemos que son personas que tienen una madurez de edad y requieren cuidados con medicamentos y mayor confort”.

El titular castrense no dudó en asegurar que los líderes guerrilleros podrían sufrir un ataque por parte de EEUU.

“A raíz de la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, le pedimos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ejerza presión sobre Venezuela para que haga el debido control y ataque los campamentos que se encuentran en dicho territorio. Le pedimos a Estados Unidos que nos ayude y que de una u otra manera replique lo que hizo contra el Tren de Aragua. De nada sirve que empecemos a hacer la recuperación del territorio colombiano y que ellos tengan la libertad en esa frontera porosa para estar moviéndose sin ningún problema”.

Frontera permeable

Las fronteras entre Colombia y Venezuela son permeables; los grupos subversivos colombianos las usan a su conveniencia prácticamente sin ningún tipo de inconveniente oficial.

Sin embargo, las disputas territoriales, así como el contrabando de drogas, de minerales críticos y de combustible, entre otras acciones ilícitas, han llevado a enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en territorio venezolano.

En julio de 2022, el entonces ministro de la Defensa colombiano, Diego Molano, informó que Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, disidente de las FARC, se recuperaba en un hospital de Venezuela de un atentado y que no había muerto.

Aún no está claro de dónde provino el ataque; una versión señala que fue de otros grupos guerrilleros y otra, que fue el ejército colombiano.

Molano afirmó que era un protegido del régimen de Nicolás Maduro.

Las disidencias de las FARC, que se hacen llamar Segunda Marquetalia, de las cuales Márquez es líder, aseguraron en un video el 30 de junio que Márquez “fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del Ejército y los comandos de Policía” y que “por fortuna salió ileso”.

El régimen de Maduro guardó silencio porque le había dado protección militar a Márquez.

Ese fue uno de los tantos episodios de confrontación entre los grupos guerrilleros que se desplazaban libremente en Venezuela, especialmente en los estados Apure, Táchira y Zulia.

Luego de la captura de Maduro el 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses que lo trasladaron a una cárcel de Nueva York, se habló de un repliegue de los subversivos hacia Colombia, situación que al parecer ha cambiado otra vez, por la política de mano dura que implementó el presidente Abelardo De la Espriella que se comprometió a no darles cuartel a las bandas criminales.

¿Venezuela permitirá un bombardeo?

Parece obvio que el régimen de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sí permitiría otra vez que EEUU bombardeara dentro de su territorio, toda vez que en un operativo con colaboración de un grupo de élite estadounidense se logró abatir al “Niño Guerrero”, el hombre más buscado, cuando se encontraba en el sur del país, en las zonas mineras donde tenía su escondite.

Por este criminal, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura.

Para la fecha, Trump en su red social Truth Social informó que el Comando Sur llevó a cabo un ataque “rápido y letal” que logró ejecutarlo con “éxito”.

Un misil impactó contra la vivienda donde se encontraba el “Niño Guerrero”, la cual posteriormente estalló en llamas.

Ese fue el fin del cabecilla fundador de la banda transnacional El Tren de Aragua.

FUENTE: Con información de la revista Semana/BBC Mundo