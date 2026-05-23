sábado 23  de  mayo 2026
ESCENA

La Noche Argentina enciende Miami con tres días de cultura y gastronomía

Residentes y visitantes podrán descubrir los sabores y tradiciones que posicionan a Argentina como un país con gran protagonismo cultural a nivel internacional

Disfruta de La Noche Argentina en Miami

Disfruta de "La Noche Argentina" en Miami

Captura de Pantalla / La Noche Argentina
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una ciudad donde cada vez se escucha más acento argentino, se multiplican las milanesas, el fernet y los cafés de especialidad, llega oficialmente La Noche Argentina, una nueva iniciativa cultural presentada por Fefer Media que busca llevar el espíritu, los sabores y la energía de Argentina a distintos rincones de Miami.

Del 29 al 31 de mayo, restaurantes, cafeterías, heladerías, bares y marcas argentinas se unirán en distintos puntos de Miami para ofrecer menús exclusivos, música y experiencias inspiradas en la cultura argentina.

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Residentes y visitantes podrán descubrir los sabores y tradiciones que posicionan a Argentina como un país con gran protagonismo cultural a nivel internacional. Además, quienes visiten los locales participantes durante esos días podrán participar en sorteos para ganar premios especiales, entre ellos: camisetas oficiales de la selección argentina, un paseo premium en crucero de Arrivederci y cursos en la Universidad de Belgrano.

Nueva experiencia

Tras el éxito de La Noche de las Heladerías en Buenos Aires, Argentina, el evento logró transformar una tradición local en una experiencia cultural masiva.

La Noche Argentina llega a Miami en un momento donde la cultura albiceleste atraviesa un crecimiento sin precedentes en la ciudad, impulsado en gran parte por la llegada del futbolista Lionel Messi y la expectativa global rumbo al Mundial de 2026.

El evento también contará con presentaciones en vivo de artistas y músicos argentinos, incluyendo a los bailarines de tango Germán & Rocío, el músico Juan A Fourcade, The Latin Band y otros artistas, llevando la pasión y el ritmo de Argentina al corazón de Miami.

“La Noche Argentina nace para celebrar cómo la cultura argentina hoy conecta con personas de todas partes del mundo. Miami se convirtió en el lugar perfecto para crear una experiencia que reúna nuestra gastronomía, nuestra música y nuestras tradiciones en una ciudad tan vibrante e internacional”, comentó Mónica Fefer, directora de Fefer Media.

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