Cannes se prepara para entregar la Palma de Oro

El director, guionista y productor iraní Jafar Panahi posa con el trofeo durante una sesión fotográfica tras ganar la Palma de Oro por la película "Un simple accidente" durante la ceremonia de clausura de la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes.

CANNES.- El Festival de Cannes revela este sábado su palmarés, en una edición con mucho cine histórico, filmes de temática LGTB y una destacada presencia de películas españolas, entre ellas La bola negra, una de las más ovacionadas.

Tras dos semanas de competición, los pronósticos están muy abiertos y sólo el jurado, presidido por el surcoreano Park Chan-wook y reunido a puerta cerrada en un lugar secreto, puede dar la respuesta de quién se llevará la Palma de Oro y sucederá a Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi.

Entre los 22 filmes en competición, uno de los títulos más mencionados por los especialistas es Minotaur, del cineasta ruso en exilio Andrey Zvyagintsev, un drama familiar con la guerra en Ucrania como telón de fondo. "Una clase magistral del arte de dirigir", alabó el medio especializado Deadline.

La española La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, sacudió el certamen con una ambiciosa producción queer en tres tiempos centrada en una obra inacabada del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil.

El filme, que cuenta con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto, está en parte situado en ese conflicto y recibió una de las ovaciones más largas del certamen, de 16 minutos, según la revista Variety.

¿Segunda palma?

Otra película anclada en la historia, Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski, sobre el regreso de Thomas Mann a la Alemania posnazi, suena con fuerza para figurar en el palmarés. Así como Soudain, del japonés Ryusuke Hamaguchi, en la que la actriz francesa Virginie Efira reflexiona en japonés con una artista nipona que se cruza en su vida.

Fjord, con Renate Reinsve y Sebastian Stan, podría traerle la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu. El filme, sobre una familia ultrarreligiosa instalada en Noruega, es una reflexión sobre sociedades polarizadas.

Con Amarga Navidad, el cineasta español Pedro Almodóvar compite por séptima vez por el máximo galardón, un premio que se le resiste pese a tener dos Óscars y un León de Oro de Venecia.

De la tercera película española en competición, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, destacan sobre todo los actores: Javier Bardem en padre colérico, en una "interpretación magistral" según Variety, y Victoria Luengo, como su hija resentida tras años de abandono.

El hecho de que haya tres largometrajes españoles en liza, una cifra histórica, refleja la buena racha del cine de ese país, con títulos con mucho más presupuesto.

Política

En el plano interpretativo, sobresale el francés Swann Arlaud (Anatomía de una caída) y su papel de ambicioso funcionario durante el régimen de Vichy, colaboracionista con los nazis, en Notre salut.

También Rami Malek, el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, que da vida a un artista gay enfermo de sida en The man I love. Es una interpretación que "será recordada por mucho tiempo", según la publicación Deadline.

En la ceremonia de clausura de este sábado, la legendaria Barbra Streisand tenía que recibir en persona una Palma de Oro honorífica por toda su carrera, pero la oscarizada artista no podrá estar presente por problemas de salud.

El certamen, que empezó hace dos semanas con el debate de si la política y el arte podían ir de la mano, tuvo momentos señalados con las intervenciones de Bardem y Almodóvar sobre la actualidad candente.

Los artistas españoles fueron de los únicos que alzaron la voz: Bardem criticó el "comportamiento masculino tóxico" de Vladimir Putin, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, tres dirigentes que Almodóvar tachó de "monstruos".

FUENTE: AFP