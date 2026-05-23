sábado 23  de  mayo 2026
CINE

Cannes se prepara para entregar la Palma de Oro

Tras dos semanas de competición, los pronósticos están muy abiertos y sólo el jurado dará respuesta de quien se lleva el máximo homenaje del festival

El director, guionista y productor iraní Jafar Panahi posa con el trofeo durante una sesión fotográfica tras ganar la Palma de Oro por la película Un simple accidente durante la ceremonia de clausura de la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes.

El director, guionista y productor iraní Jafar Panahi posa con el trofeo durante una sesión fotográfica tras ganar la Palma de Oro por la película "Un simple accidente" durante la ceremonia de clausura de la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes.

AFP/ Bertrand Guay

CANNES.- El Festival de Cannes revela este sábado su palmarés, en una edición con mucho cine histórico, filmes de temática LGTB y una destacada presencia de películas españolas, entre ellas La bola negra, una de las más ovacionadas.

Tras dos semanas de competición, los pronósticos están muy abiertos y sólo el jurado, presidido por el surcoreano Park Chan-wook y reunido a puerta cerrada en un lugar secreto, puede dar la respuesta de quién se llevará la Palma de Oro y sucederá a Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi.

Lee además
Penélope Cruz asiste a la sesión fotográfica de La Bola Negra durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 22 de mayo de 2026.
FAMOSOS

Penélope Cruz celebra al cine español en Cannes
Paul Soriano, Vicky Krieps, Andy García, Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Jai Stefan y Sofia Stefan asisten al estreno de Diamond durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 19 de mayo de 2026.  
CINE

Andy García es ovacionado en Cannes por el filme "Diamond"

Entre los 22 filmes en competición, uno de los títulos más mencionados por los especialistas es Minotaur, del cineasta ruso en exilio Andrey Zvyagintsev, un drama familiar con la guerra en Ucrania como telón de fondo. "Una clase magistral del arte de dirigir", alabó el medio especializado Deadline.

La española La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, sacudió el certamen con una ambiciosa producción queer en tres tiempos centrada en una obra inacabada del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil.

El filme, que cuenta con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto, está en parte situado en ese conflicto y recibió una de las ovaciones más largas del certamen, de 16 minutos, según la revista Variety.

¿Segunda palma?

Otra película anclada en la historia, Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski, sobre el regreso de Thomas Mann a la Alemania posnazi, suena con fuerza para figurar en el palmarés. Así como Soudain, del japonés Ryusuke Hamaguchi, en la que la actriz francesa Virginie Efira reflexiona en japonés con una artista nipona que se cruza en su vida.

Fjord, con Renate Reinsve y Sebastian Stan, podría traerle la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu. El filme, sobre una familia ultrarreligiosa instalada en Noruega, es una reflexión sobre sociedades polarizadas.

Con Amarga Navidad, el cineasta español Pedro Almodóvar compite por séptima vez por el máximo galardón, un premio que se le resiste pese a tener dos Óscars y un León de Oro de Venecia.

De la tercera película española en competición, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, destacan sobre todo los actores: Javier Bardem en padre colérico, en una "interpretación magistral" según Variety, y Victoria Luengo, como su hija resentida tras años de abandono.

El hecho de que haya tres largometrajes españoles en liza, una cifra histórica, refleja la buena racha del cine de ese país, con títulos con mucho más presupuesto.

Política

En el plano interpretativo, sobresale el francés Swann Arlaud (Anatomía de una caída) y su papel de ambicioso funcionario durante el régimen de Vichy, colaboracionista con los nazis, en Notre salut.

También Rami Malek, el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, que da vida a un artista gay enfermo de sida en The man I love. Es una interpretación que "será recordada por mucho tiempo", según la publicación Deadline.

En la ceremonia de clausura de este sábado, la legendaria Barbra Streisand tenía que recibir en persona una Palma de Oro honorífica por toda su carrera, pero la oscarizada artista no podrá estar presente por problemas de salud.

El certamen, que empezó hace dos semanas con el debate de si la política y el arte podían ir de la mano, tuvo momentos señalados con las intervenciones de Bardem y Almodóvar sobre la actualidad candente.

Los artistas españoles fueron de los únicos que alzaron la voz: Bardem criticó el "comportamiento masculino tóxico" de Vladimir Putin, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, tres dirigentes que Almodóvar tachó de "monstruos".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Modelo venezolana acusa al estilista Giovanni Laguna de agresión

Almodóvar es ovacionado en Cannes por "Amarga Navidad"

"Amarga Navidad", séptimo intento de Almodóvar para llevarse la Palma de Oro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la ceremonia de juramentación en la Casa Blanca.
CEREMONIA

Nuevo presidente de la Reserva Federal juramenta en la Casa Blanca y promete cambios

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
CORRUPCIÓN

Familia de Alex Saab abandona Venezuela para instalarse en Italia

La entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración.
NUEVA MEDIDA

EEUU exige a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista. 
MENSAJE DIRECTO

Director de la CIA llevó a La Habana a operador vinculado con la captura de Maduro

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).
El Diario, Edición Semanal

EEUU imputa a Raúl Castro y escala presión sobre régimen de La Habana

Te puede interesar

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
JUSTICIA

Imputación a autores de masacre a Hermanos al Rescate no es una puesta en escena

Por Daniel Castropé
Los migrantes envían millones de dólares en remesas de Estados Unidos a sus países de origen.
MEDIDAS

EEUU endurece controles financieros a inmigrantes indocumentados ¿Qué impacto tendría en los envíos de remesas?

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
CORRUPCIÓN

Familia de Alex Saab abandona Venezuela para instalarse en Italia

La entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración.
NUEVA MEDIDA

EEUU exige a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista. 
MENSAJE DIRECTO

Director de la CIA llevó a La Habana a operador vinculado con la captura de Maduro